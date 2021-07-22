32-градусная жара обрушится на Алтайский край 22 июля

Погода в Алтайском крае 22 июля выдастся очень жаркой и местами дождливой, сообщают в региональном Гидрометцентре.

По данным синоптиков, дневная температура по краю составит от +27 до +32 градусов. В отдельных районах небольшие дожди, грозы, при грозах местами умеренные дожди. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с, при грозах по югу шквалы до 18 м/с.

В Барнауле в светлое время суток воздух прогреется до +28…+30 градусов. Преимущественно без осадков. Скорость северо-восточного ветра в краевой столице, по прогнозам, не больше 8 м/с.