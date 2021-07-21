81 случай заражения COVID-19 выявили на Олимпиаде в Токио

На Олимпиаде в Токио выявили 81 случай заражения коронавирусом. Положительные тесты есть как у спортсменов, так и у членов делегаций и персонала.

Как сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета, в числе заболевших оказался и атлет не из Японии, национальность которого пока не раскрывается. Кроме того, положительные результаты показали тесты сотрудника одной из команд, местного волонтёра и шести подрядчиков.

Также из-за коронавируса отстранили от соревнований одну из спортсменок. Участница сборной Чили по тхэквондо Фернанда Агирре пропустит выступления, поскольку будет находиться на 10-дневном карантине.

Напомним, что Олимпийские игры в Токио стартуют 23 июля и продлятся до 8 августа. Изначально соревнования должны были состояться в 2020 году, однако из-за пандемии коронавируса власти Японии приняли решение перенести их на год.