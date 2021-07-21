Мишустин отменил обязательные штампы о браке и детях в паспортах

Штампы о регистрации брака и детях до 14 лет в российских паспортах будут ставиться по желанию. Документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин в среду, 21 июля.

Как сообщает РИА Новости, по постановлению обязательными теперь являются отметки о регистрации по месту жительства и снятии с учёта, а также о воинской обязанности.

Ранее в паспорт могли вносить сведения о группе крови и резус-факторе, а также ИНН. Теперь же в главном удостоверении личности по желанию будут отмечаться данные о регистрации и расторжении брака, детях, ранее выданных паспортах и загранпаспортах.