Мишустин отменил обязательные штампы о браке и детях в паспортах

Штампы о регистрации брака и детях до 14 лет в российских паспортах будут ставиться по желанию. Документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин в среду, 21 июля.
Как сообщает РИА Новости, по постановлению обязательными теперь являются отметки о регистрации по месту жительства и снятии с учёта, а также о воинской обязанности.
Ранее в паспорт могли вносить сведения о группе крови и резус-факторе, а также ИНН. Теперь же в главном удостоверении личности по желанию будут отмечаться данные о регистрации и расторжении брака, детях, ранее выданных паспортах и загранпаспортах.
Комментарии
умничка- молодец....это чтоб никогда не узнать ск жён и детей....у мужичка,например..и многодетную маму не определить по паспорту-чтоб пособий не платить...
Только недалекие люди не будут ставить эти печати в паспорт. Потом забегаешься что-то доказывать, и ребенка отберут, свидетельство с собой носить?
Толку нет от этих записей. Мать умерла, соцзащита один хрен с отца свидетельство о браке требует...
А как теперь мгновенно проверить состоит человек, с которым встречаешься, в браке или нет и есть ли у него дети?
22.07.2021 09:25
Виктор
Пошарься в его телефоне.
Вот так хоронится институт Семьи.
Будет одна большая семья, вместо много маленьктих
Вот на этот раз ну совсем непонятное телодвижение Мишустина!