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Россиянам рассказали, за что их могут лишить отпуска

, ИА "Амител"
Причины носят вынужденный характер
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Старший преподаватель департамента правовых дисциплин Университета "Синергия" Наталья Пшеничникова рассказала, в каких случаях работника могут отозвать из отпуска. Её слова приводит агентство "Прайм".

Специалист отметила, что все работающие по трудовому договору имеют право на отпуск. Однако по вынужденным причинам человека могут заставить прервать отдых. Это может быть, например, болезнь замещающего сотрудника, поломка технологического оборудования или внезапная проверка налоговой. Однако отзыв возможен лишь с согласия работника.

"Неиспользованная часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год", – добавила Пшеничникова, подчеркнув, что хотя бы одна часть отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.

Ранее член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил увеличить отпуск для некурящих россиян. Автор инициативы отметил, что пагубная привычка отнимает у работников до часа в день. За год на курение тратится около двадцати рабочих дней.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

22.07.2021 10:03
- гость -

Ответ - ни за что. И заставить прервать тоже - только если сотрудник согласен. Заголовок, как всегда, за-ради хайпа...

22.07.2021 10:38
- гость -

Россиян могут лишить отпуска вообще в любое время по любой причине, потому что капитализм.

22.07.2021 12:19
АБОРИГЕН

22.07.2021 10:38
- гость -
Ты поинтересуйся, когда у советским гражданам за работу вообще платить начали, появился оплачиваемый отпуск и 40 часовая рабочая неделя и сравни с тем что в то же время была у капиталистов. Прежде чем вскукарекивать о преимуществах социализма.

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