Россиянам рассказали, за что их могут лишить отпуска

Старший преподаватель департамента правовых дисциплин Университета "Синергия" Наталья Пшеничникова рассказала, в каких случаях работника могут отозвать из отпуска. Её слова приводит агентство "Прайм".

Специалист отметила, что все работающие по трудовому договору имеют право на отпуск. Однако по вынужденным причинам человека могут заставить прервать отдых. Это может быть, например, болезнь замещающего сотрудника, поломка технологического оборудования или внезапная проверка налоговой. Однако отзыв возможен лишь с согласия работника.

"Неиспользованная часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год", – добавила Пшеничникова, подчеркнув, что хотя бы одна часть отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.

Ранее член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил увеличить отпуск для некурящих россиян. Автор инициативы отметил, что пагубная привычка отнимает у работников до часа в день. За год на курение тратится около двадцати рабочих дней.