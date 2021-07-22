12 новых случаев заражения COVID выявили на Олимпиаде в Токио

12 новых случаев заражения коронавирусом выявили на Олимпиаде в Токио, сообщает ТАСС. Двое из инфицированных иностранные спортсмены, которые проживают на территории Олимпийской деревни. Остальные заболевшие – японские и иностранные подрядчики, связанные с проведением Игр. Двое из них проживают также в Олимпийской деревне.

Всего с 1 июля в Токио зафиксировано уже более 100 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Режим чрезвычайной ситуации ввели в городе с 12 июля из-за ухудшения эпидемической ситуации. Пока решено, что он будет действовать до 22 августа.

Напомним, церемония открытия Олимпиады состоится 23 июля. Главное спортивное мероприятие продлится до 8 августа. Впервые в истории Игры пройдут без зрителей (даже местных).