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Врач рассказала о мольбах умирающих пациентов привить их от коронавируса

, ИА "Амител"
Медик отметила, что лучший способ почтить память любимого человека – пройти вакцинацию
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Страдающие от тяжёлого течения коронавируса пациенты умоляют их привить, когда делать это уже слишком поздно, рассказала врач из Алабамы, США, Бритни Кобиа. Об этом пишет The Mirror.

"Я держу их за руку и говорю, что мне очень жаль, но уже слишком поздно. <…> Они плачут. И они говорят мне, что не знали. Они думали, что это розыгрыш. Они думали, что это политическое явление. Они думали, что из-за того, что у них была определённая группа крови или определённый цвет кожи, они не заболеют так же плохо", – рассказала она.

Медик отметила, что лучший способ почтить память любимого человека – пройти вакцинацию и призвать всех знакомых сделать то же самое.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил о скором ужесточении законодательства и введении наказания относительно россиян, которые отказываются прививаться от коронавируса. По словам политика, после выборов Госдума примет законы, которые позволят отправлять в тюрьму антипрививочников.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

22.07.2021 10:59
гость

И они говорят мне, что не знали. Они думали, что это розыгрыш. Они думали, что это политическое явление

Печально

22.07.2021 11:00
- гость -

При чем тут Алабама?

22.07.2021 11:04
- гость -

Плакаль

22.07.2021 11:06
Лёха

В своё время в сетях писали, что наиболее высок риск заражения среди инопланетян, а земляне не заболеют. Все считали это глупой шуткой.
Но на самом деле когда бы вы прилетели на другую планету вы бы надели скафандр.
А что у нас там по статистике заболеваемости среди носящих маски и перчатки и их не носящих? А то я не знаю, у меня нет такой статистики.

22.07.2021 11:06
- гость -

Один мужик привился когда жена беременной была. После рождения ребёнок генетически не его оказался. А потом нам рассказывают, что вакцина ДНК не меняет.

Новые аргументы антипрививочников, из соц сети.

22.07.2021 11:09
гость

В Алабаме тоже ковид

22.07.2021 11:10
- гость -

При чем тут Алабама?

При том, что путинисты уже и негров приплетают, но им все равно никто не верит и вакцинироваться не будет.

22.07.2021 11:10
гость

Один мужик привился когда жена беременной была. После рождения ребёнок генетически не его оказался. А потом нам рассказывают, что вакцина ДНК не меняет

Вот жена ему грамотно объяснила

22.07.2021 11:11
- гость -

Мужик привился, жена негра родила.

22.07.2021 11:11
гость

врач из Алабамы известная путинистка, ей никто не поверит

22.07.2021 11:12
- гость -

11-10 мудрая тётка

22.07.2021 11:12
- гость -

Лучший случай почтить память близкого человека, это бомбу на Китай сбросить
За атепичную пневмонию, свинячий и куриные гриппы, ковид19....

22.07.2021 11:13
- гость -

Раньше говорили - я контуженный, потом - забрало запотело, теперь будут говорить - вакцинировался я.

22.07.2021 11:15
- гость -

врач из Алабамы известная путинистка, ей никто не поверит

Все верно, у нас деньги украли, ей в Алабаму забашляли.

22.07.2021 11:15
гость

Негры из Алабамы говорят - не успел я

22.07.2021 11:16
гость

Все верно, у нас деньги украли, ей в Алабаму забашляли

Да я тоже так продумал, у нас столько денег украли, что всему миру забащляли. В Китае уже почти миллиарду человек нашими деньгами забашляли

22.07.2021 11:18
- гость -

22.07.2021 11:10
- гость -
При том, что путинисты уже и негров приплетают, но им все равно никто не верит и вакцинироваться не будет.
*******************************
Умоляю, не прививайся, хорош тут жевать свои сопли. Решил не прививаться - не прививайся.
Нам же лучше, посвободнее станет.

22.07.2021 11:19
Митенька ржевский

А я честно переболел и с удовольствием прививаю своей природной, могучей русской вакциной всех желающих женского полу в возрасте от 25 до 40 лет. Некоторые прививаются и традиционным способом, и перорально для верности, и даже по нескольку раз, бывает...

22.07.2021 11:20
Митенька ржевский

Граждане и гражданочки! Не слушайте зассланых казачков!
Прививаться НЕОБХОДИМО!

22.07.2021 11:21
гость

Надо Митю в Алабаму, поможет с вакцинацией

22.07.2021 11:22
- гость -

22.07.2021 11:19
Митенька ржевский
Рассказывайте, дедушка, рассказывайте.
Только челюсть вставную из стакана не забудь вынуть)

22.07.2021 11:24
- гость -


22.07.2021 11:19
Митенька ржевский


Митька, тебя же перепрыгнуть проще чем обойти. Страшно представить какие бабы на тебя ведутся...

22.07.2021 11:26
Митенька ржевский

Рассказывайте, дедушка, рассказывайте.
***
Иная вакцина, как коньяк, с годами только злее становится, внученька... Как цепной пёс рвёт этого вашего вируса в мелкие лоскутки!

22.07.2021 11:28
Митенька ржевский

Митька, тебя же перепрыгнуть проще чем обойти. Страшно представить какие бабы на тебя ведутся...
***
Да ты что, Сергей Бубка? Не знаю, не знаю, сможешь ли ты выше своего колена подпрыгнуть, не говоря уж о моих 187 сантиметрах... роста.

22.07.2021 11:30
- гость -

Статистика по США известна.
Массово мрут негры и латинос, сидящие на вэлфере (социале) и массово страдающие ожирением в крайней степени из-за того, что там в социальные подуктовые пакеты включены фастфуды в огромных количествах.

22.07.2021 11:32
- гость -

Если у Мити все было так как он говорит, то он бы фигурировал в новостях про злостного алименщика, но там мы его не наблюдаем тогда остается 2 варианта, либо он нам тут "лапшу вешает на уши" либо у него вакцина не эффективная.

22.07.2021 11:34
- гость -

В Европе ситуация примерно такая же, как в Америке.
Но тут массово мрут беженцы и мигранты из Ближнего Востока и Африки.
Вообще, есть версия, что эпидемия была запущена с вполне определёнными целями.
Одной из таких целей была задача остановить массовую миграцию в США из Латинской Америки, а в Европу из Африки и Ближнего Востока.
И эта цель успешно достигнута в кратчайшие сроки!

22.07.2021 11:36
Митенька ржевский

22.07.2021 11:32
- гость -
***
Ты засланец Госдепа? Астра Зенека? Новартис? Ну, говори, кто тебе платит, чтобы ты подвергал сомнению эффективность первой в мире народной вакцины? Ммм?

22.07.2021 11:40
гость

Одной из таких целей была задача остановить массовую миграцию в США из Латинской Америки, а в Европу из Африки и Ближнего Востока

А проще то нельзя было остановить, а то и успешных цивилизованных демократов зацепило

22.07.2021 11:42
гость

Одной из таких целей была задача остановить массовую миграцию в США из Латинской Америки, а в Европу из Африки и Ближнего Востока

Китай озаботился массовой миграцией в США из Латинской Америки, а в Европу из Африки и Ближнего Востока и помог

22.07.2021 11:45
Митенька ржевский

И да! Я призываю все переболевших на бой с проклятой лихоманкой!
Братья! Идите и вакцинируйте всех желающих женщин детородного возраста!
Так, плечом к плечу, рука об руку, в едином порыве задавим гадину в его логове!

22.07.2021 11:50
- гость -

Противники вакцинации будьте последовательны, не прививайтесь, ведь вируса нет. Тогда отказывайтесь и от лечения в случае болезни. Справляйтесь сами, пейте мочу, привязывайте редьку к голове. Сами, всё сами.

22.07.2021 11:51
- гость -

Ещё одной целью ведущейся гибридной биологической войны является Китай.
Целью было избавиться от него как от всемирного сборочного конвейера.
А вот эта цель не достигнута до сих пор!
Это означает только одно - впереди всё новые волны коронавируса.

22.07.2021 12:06
- гость -

22.07.2021 11:00
- гость -
22.07.2021 11:10
- гость -

При том, что ковид - это напасть всемирного масштаба. И упорно отказываться вакцинироваться могут только идиоты, ни во что не ставящие ни свою жизнь, ни жизни своих близких.

22.07.2021 12:12
людмила

И многих вылечили? Без аппаратов и кислорода кого то спасти удалось?

22.07.2021 12:14
гость

Ещё одной целью ведущейся гибридной биологической войны является Китай

Бьют только новые волны коронавируса не столько по Китаю, сколько по всем остальным. А китайский всемирный сборочный конвейер опять работает практически на полную мощность

22.07.2021 12:16
гость

Так ковид не лечится. Только иммунитет спасает. Иммунитет поднимают вакциной, другого пока не придумали. И здоровый образ жизни

22.07.2021 12:26
гость

каждый человек знает за 2 месяца о своём уходе- прививка не поможет в таких случаях.

22.07.2021 12:28
гость

каждый человек знает за 2 месяца о своём уходе

Какая интересная информация. Так за 2 месяца успевает привиться

22.07.2021 12:32
- гость -

22.07.2021 12:26
гость
Вы сейчас что такое втираете нам тут? Можно в полной версии ознакомиться?

22.07.2021 15:04
Жоржик

22.07.2021 12:26
гость

Это что за бред ?

22.07.2021 15:51
- гость -

У коллеги вчера отец 71 год умер от пневмонии коронной.
Был крепкий живенький старичок, прогулки длинные летом, зимой лыжи.
Заболел, несколько дней дома отлеживался, что он, слабак что ли в больницу обращаться? сроду же по больницам не ходил.
Все же отвезли на скорой, 2 дня в реанимации и привет.
Не прививался.

22.07.2021 15:56
- гость -


22.07.2021 11:12
- гость -
Лучший случай почтить память близкого человека, это бомбу на Китай сбросить
За атепичную пневмонию, свинячий и куриные гриппы, ковид19....

Только в журнале Nature писали в 2015 году, что американские ученые изменили коронавирус летучих мышей, сделав его способным заражать человека.

Гуглится легко: "2015 коронавирус американские ученые"

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