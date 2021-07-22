Врач рассказала о мольбах умирающих пациентов привить их от коронавируса

Страдающие от тяжёлого течения коронавируса пациенты умоляют их привить, когда делать это уже слишком поздно, рассказала врач из Алабамы, США, Бритни Кобиа. Об этом пишет The Mirror.

"Я держу их за руку и говорю, что мне очень жаль, но уже слишком поздно. <…> Они плачут. И они говорят мне, что не знали. Они думали, что это розыгрыш. Они думали, что это политическое явление. Они думали, что из-за того, что у них была определённая группа крови или определённый цвет кожи, они не заболеют так же плохо", – рассказала она.

Медик отметила, что лучший способ почтить память любимого человека – пройти вакцинацию и призвать всех знакомых сделать то же самое.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил о скором ужесточении законодательства и введении наказания относительно россиян, которые отказываются прививаться от коронавируса. По словам политика, после выборов Госдума примет законы, которые позволят отправлять в тюрьму антипрививочников.