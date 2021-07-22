На Алтае пьяный мужчина угнал автомобиль брата, чтобы съездить на застолье в другое село

В Чарышском районе житель села Долинское угнал автомобиль брата, чтобы съездить в другое село продолжить распивать алкоголь. Злоумышленника задержали, сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

Машину и предполагаемого угонщика нашли в 20 км от места преступления. 33-летний подозреваемый рассказал, что взял автомобиль без спроса, пока родственник спал.

За вождение в нетрезвом виде мужчину поместили в изолятор временного содержания на 12 суток. Кроме того, в его отношении завели уголовное дело по статье "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения".