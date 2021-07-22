В России успешно провели учения по изоляции Рунета

15 июля в России завершили крупнейшие учения "по обеспечению устойчивого, безопасного и целостного функционирования интернета". Как сообщает РБК, они проходили в течение месяца.

Согласно копиям документов, которые имеются в распоряжении издания, отчёты по итогам мероприятия подготовят до 31 августа. Однако, по предварительным данным, испытания прошли успешно.

"Цель учений – определить возможность работы Рунета в случае внешних искажений, блокировок и других угроз, – поделился анонимный инсайдер. – Официальные итоги ещё не подведены, предварительно учения признаны успешными".

По словам источника, в учениях задействовали всех операторов "большой четвёрки", а также "Ростелеком", "Транстелеком" и "ЭР-Телеком Холдинг".

Напомним, 1 ноября 2019 года в России начал действовать закон о суверенном интернете. По словам его авторов, это сделает Рунет более устойчивым: он будет работать, даже если государство отключат от мировой Сети.

Для этого планируют жёстче контролировать интернет-трафик в стране, установить специальное оборудование, чтобы было проще блокировать неугодные сайты. Также каждый год будут проводить регулярные учения по изоляции Рунета.

Критики законопроекта уверены, что с принятием закона власти в любой момент могут отключиться от мирового интернета. В этом случае станут недоступными такие популярные ресурсы и сервисы, как Google, YouTube, Facebook, Instagram и многие другие.