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Новости

В России успешно провели учения по изоляции Рунета

, ИА "Амител"
Отчёты по ним подготовят к концу августа
Фото: tigrocrys.livejournal.com

Фото: tigrocrys.livejournal.com

15 июля в России завершили крупнейшие учения "по обеспечению устойчивого, безопасного и целостного функционирования интернета". Как сообщает РБК, они проходили в течение месяца.

Согласно копиям документов, которые имеются в распоряжении издания, отчёты по итогам мероприятия подготовят до 31 августа. Однако, по предварительным данным, испытания прошли успешно.

"Цель учений – определить возможность работы Рунета в случае внешних искажений, блокировок и других угроз, – поделился анонимный инсайдер. – Официальные итоги ещё не подведены, предварительно учения признаны успешными".

По словам источника, в учениях задействовали всех операторов "большой четвёрки", а также "Ростелеком", "Транстелеком" и "ЭР-Телеком Холдинг".

Напомним, 1 ноября 2019 года в России начал действовать закон о суверенном интернете. По словам его авторов, это сделает Рунет более устойчивым: он будет работать, даже если государство отключат от мировой Сети.

Для этого планируют жёстче контролировать интернет-трафик в стране, установить специальное оборудование, чтобы было проще блокировать неугодные сайты. Также каждый год будут проводить регулярные учения по изоляции Рунета. 

Критики законопроекта уверены, что с принятием закона власти в любой момент могут отключиться от мирового интернета. В этом случае станут недоступными такие популярные ресурсы и сервисы, как Google, YouTube, Facebook, Instagram и многие другие.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

22.07.2021 12:30
АБОРИГЕН

А давайте Дума, совбез и лично Путин изолируется, а мы как нибудь без них сами?

22.07.2021 12:36
- гость -

22.07.2021 12:30
Не давайте. Кто будет горшки менять?

22.07.2021 12:48
гость

В Китае интернет изолировали. Первая экономика мира, а чего то боятся

22.07.2021 12:51
АБОРИГЕН

22.07.2021 12:48
гость
Нет, не изолировали. Но про изолировали постоянно слышу из российских федеральных сми.

22.07.2021 12:59
гость

22.07.2021 12:51
АБОРИГЕН

Нет, изолировали. Ни разу не слышал про это в российских федеральных сми, а узнал от тех, кто ездил на отдых в Китай. Выходили в интернет через какую то программу. Называется вроде ВАН, не уверен, за точность, но без этой программки ватсапп не работал. Он как то меняет ай-пи адрес, типа, ты не из Китая звонишь

22.07.2021 13:14
- гость -

22.07.2021 12:59
гость
-----------------------
Приходится комментарий писать, ради вас неучей.
Вы изоляцию с блокировками не путайте!
Там часть сайтов заблокирована, так же, как и у нас. Просто их спецы из большого китайского файрволла, смогли это сделать, в отличии от нашего Роскомнадзора. Да и то их блокировки, как вы сами написали, легко VPN'ом обходятся.
А блокировка это когда вы даже и VPN завести не сможете, ибо доступа к сервачкам буржуйским не будет, а только наш, богоугодный, скрепный рунет с одобренными сайтами.

*Мимо бывавший в Китае многократно*

22.07.2021 13:25
гость

22.07.2021 13:14
- гость -

Ну вот как хорошо, что мы, неучи, вас на пост раскрутили. Ничего противоречащего в вашем посте нет, можете назвать ограничения, как хотите, чтобы извернуться, но в Китае они есть, а у нас пока нет. А какие это будут ограничения, вы можете только пока предполагать, пока нет никаких. Может еще никогда никаких и не будет. У Роскомнадзора может не получится ввести даже такие, как в Китае. А в Китае они уже есть. Вот и все факты.

22.07.2021 13:36
АБОРИГЕН

22.07.2021 13:14
- гость -
Да не важно как это называется. В любом случае не смогли. Ты сам в менторском порыве термины и определения попутал. Чем жестче запрет, тем труднее его исполнять, тем больше он похож на выстрел в собственную ногу. В общем занятие занимательное, но при этом бессмысленное.

22.07.2021 13:42
гость

22.07.2021 13:14
- гость -

Да пофиг мне на их названия, я тебе факт назвал, в Китае такие ограничения есть, у нас нет. И Китай первая экономика мира, а зачем то ограничения ввел

22.07.2021 13:45
- гость -

Набираем ключевые слова, например,
"Цензура (контроль) в интернете
Опыт Китая" и изучаем данный вопрос. Читать местных"специалистов", только время терять

22.07.2021 13:59
САДОВОД

В Барнауле 17 июля прошел Восьмой научно-популярный фестиваль "Цифровая история на Алтае". Что-то на амике информации о фестивале не заметил, а темы, поднятые там, довольно интересны. Все доклады фестиваля выложены в интернете.

22.07.2021 14:12
- гость -

Давно пора навести порядок в этой сфере.Чтоб либерастное г.мно в трубах не шумело.

22.07.2021 14:50
- гость -

22.07.2021 14:12
- гость -
Давно пора навести порядок в этой сфере.Чтоб либерастное г.мно в трубах не шумело.
-----------------
Это как? Едросов отключить?

22.07.2021 15:44
майор

помимо фэйсбуков за бугром действует даркнет, порносайты, сайты педофилов и террористические ресурсы и еще много чего - и рабов продают и органы вырезают и насилуют перед видеокамерой и убивают и проч и проч
скорее всего будет частично отлючено все это вышеперечисленное
и это -абсолютно правильно

22.07.2021 15:55
гость

Это как? Едросов отключить?

И либерастов

22.07.2021 15:56
гость

за бугром действует даркнет, порносайты, сайты педофилов и террористические ресурсы и еще много чего - и рабов продают и органы вырезают и насилуют перед видеокамерой и убивают и проч и проч

Так вот почему у них там уровень жизни высокий

22.07.2021 16:21
Виталий

учения по навязыванию населению чебурнета?

22.07.2021 17:09
гость

По навязыванию населению отказа от порносайтов, сайтов педофилов и террористических ресурсов и еще много чего, где рабов продают и органы вырезают и насилуют перед видеокамерой и убивают и проч и проч. В Китае это уже навязали

23.07.2021 13:48
Fkt

Было б чем гордится.

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