На Сахалине убийца восьмилетней девочки получил пожизненный срок

На Сахалине суд признал виновным мужчину, обвиняемого в похищении, изнасиловании и убийстве восьмилетней девочки. Также приговор вынесли и его супруге, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Трагедия произошла 6 июля 2020 года. Школьница села в случайный автомобиль, за рулём которого находился злоумышленник со своей женой. Пообещав подвезти девочку, они привезли её в лес, где после подстрекательства женщины мужчина изнасиловал несовершеннолетнюю. Чтобы скрыть следы преступления, супруг убил ребёнка и спрятал тело в лесном массиве.

Кроме того, на судебном заседании прокурор доказал, что в 2001 году подсудимый убил гражданина КНР и неустановленную женщину, а в 2018-м – изнасиловал другую несовершеннолетнюю.

В результате мужчина получил пожизненный срок, он будет отбывать наказание в колонии особого режима. Суд также обязал его наблюдаться и лечиться у врача-психиатра (сексолога) по месту отбывания наказания. Его жене назначили 15 лет колонии общего режима.