В Рубцовске задержали подозреваемого в ограблении ювелирного магазина на 1 млн рублей

В Рубцовске сотрудники полиции при силовой поддержке Росгвардии задержали 39-летнего подозреваемого, который напал на местный ювелирный магазин. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

Инцидент случился 20 июля около полудня на улице Дзержинского. По предварительной информации, мужчина в медицинской маске и с предметом, похожим на пистолет, ворвался в торговое помещение, опрокинул одну из витрин и забрал лоток с украшениями. Ущерб предварительно оценили более чем в 1 млн рублей.

В ночь на 22 июля предполагаемого преступника задержали. В отношении него завели уголовное дело по статье "Разбой, совершённый группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия". Известно, что раньше он уже был судим, в том числе за разбойное нападение.