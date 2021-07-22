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ЕР намерена включить разработку аграрной политики в народную программу

, ИА "Амител"
Приток молодёжи, развитие производства и стимулирование бизнеса – в числе главных условий развития сельских территорий
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Развитие сельских территорий требует комплексного подхода. Для того чтобы люди хотели жить и работать на селе, нужны реальные механизмы поддержки всех сфер жизни. В первую очередь, речь о доступном жилье, возможностях для трудоустройства, получения образования, развитии социальной, культурной и досуговой инфраструктуры. Решение этих вопросов должно найти отражение в народной программе партии, уверены участники стратегической сессии на тему "Поддержка фермерства и развитие сельских территорий", которая прошла на площадке "Единой России", – сообщает сайт партии ER.ru.

Устойчивое развитие сельских территорий невозможно без успешной деятельности представителей малых и средних форм агропромышленного бизнеса, подчеркнул заместитель председателя Госдумы Алексей Гордеев (фракция "Единой России"). Он выразил уверенность, что этот и другие приоритеты, закреплённые в народной программе партии, станут основой для реализации новой политики, ориентированной на повышение качества жизни на селе.

"Вместе с экспертным сообществом мы должны выработать предложения в народную программу, которые позволили бы принять новую современную аграрную сельскохозяйственную политику, обеспечивающую достойную жизнь для человека, его возможность и развиваться, и вести ту или иную хозяйственную деятельность в сельских территориях", – отметил Алексей Гордеев. Он напомнил, что осенью 2018 года было решено принять программу "Комплексное развитие сельских территорий", что во многом стало возможным благодаря "напористой позиции членов "Единая России" при обсуждении программы с финансовым блоком правительства РФ.

Сегодня, когда поддержка крупных сельхозпроизводителей по большей части отлажена и работает, акценты и часть средств следует переориентировать на небольшие хозяйства и фермеров, уверен координатор партпроекта "Единой России" "Российское село", первый зампредседателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Плотников.

"Первое – льготное кредитование должно быть максимально доступно для большего количества небольших хозяйств. Всё больше людей получают эту меру поддержки, но надо и дальше снимать ограничения: это касается и залогов, и общего количества документов, которые надо предоставлять в банки. Второе – гранты. Сегодня по отдельным видам грантов лишь один из пяти, а где-то из десяти человек получает их. Нам надо сосредоточиться на этой мере поддержки, чётко определиться по направлениям и менять правила [получения грантов] только для того, чтобы увеличивать количество получателей и объём денежных средств, которые мы можем выдавать в одни руки в виде грантов для их эффективного использования", – отметил он.

Решить большинство существующих проблем поможет запуск в России национального проекта "Развитие села" и принятие федерального закона "О развитии сельских территорий". Такую инициативу предложила включить в народную программу "Единой России" председатель Российского союза сельской молодёжи Юлия Оглоблина. Она также акцентировала внимание на необходимости обеспечения равного доступа к средствам господдержки для малых и крупных сельхозпроизводителей и поддержке кооперативного движения.

"Проблема сбыта продукции фермеров и личных подсобных хозяйств должна быть решена. Мы считаем, что малые формы хозяйствования точно могут составить конкуренцию крупным производителям", – отметила она, предложив также повысить роль сельских поселений в получении подоходного налога от местных жителей.

Иван Лоор, депутат Государственной Думы, координатор партийного проекта "Российское село" в Алтайском крае также отметил значимость инициатив партии. 

"Особо значимым считаю начало работы государственной программы  "Комплексное развитие сельских территорий", над принятием которой работали больше года. В нашем регионе, благодаря федеральному финансированию по этой программе, уже появились новые школы в сельских районах, и они продолжают строиться. Так, к примеру, новое здание учреждения образования в селе Тальменка рассчитано на 550 мест, стоимость проекта – 557 млн рублей".

Он также рассказал, что очень важно, чтобы и дальше в сёлах строились новые дороги, ФАПы, школы, жильё, Дома культуры и проводился газ.

Важно, чтобы продолжала действовать льготная ипотека для строительства и приобретения жилья для сельских специалистов. Но для этого совершенно необходимо теперь добиваться увеличения финансирования программы в разы, с тем, чтобы она ощущалась не двумя-тремя одинокими точками в крае, а масштабно", – заключил он.

Одна из ключевых ролей в развитии сельских территорий, по мнению экспертов, должна отводиться молодёжи. Для того чтобы молодые люди активнее принимали решение о переезде из города, нужно дать им чёткое понимание перспектив в плане образования, трудоустройства, обеспечения своих бытовых и иных потребностей. При этом успешной реализации программы комплексного развития села не удастся добиться без трудоустройства местного населения и достойного уровня оплаты труда. Пока же статистика говорит о том, что безработица среди сельчан вдвое превышает городские показатели, а каждый пятый житель села живёт за чертой бедности.

"В действующей стратегии устойчивого развития сельских территорий на период до 2030 года есть целевой показатель соотношения заработной платы со средним значением по экономике: к 2030 году мы должны доползти до 80%. В госпрограмме развития сельского хозяйства 2018-2025 годов вообще нет данного индикатора. Мы предлагаем, чтобы в народной программе предусмотрели изменения в вышеназванные документы", – сказала член Высшего совета "Единой России", председатель профсоюза работников агропромышленного комплекса Наталья Агапова. Она добавила, что соотношение номинальной зарплаты в сельском хозяйстве и средней зарплаты в регионе необходимо довести до 90%.

Придать импульс бизнес-активности в сельской местности и, как следствие, повысить её привлекательность для людей поможет упрощение административных процедур для малых форм хозяйствования. Такой пункт найдёт отражение в народной программе "Единой России" по предложению Российского союза предприятий молочной отрасли. Там считают, что сократить барьеры поможет запуск системы одного онлайн-окна для подачи заявок на льготные кредиты или господдержки. Одновременно необходимо создать Фонд льготного кредитования, считает председатель Совета Российского союза предприятий молочной отрасли Людмила Маницкая.

"Он будет гарантировать получение средств малыми формами хозяйствования. Механизм предоставления льготного кредита – под гарантии фонда. Условия, сроки и ставки, пакет документов должны быть конкретизированы, а процедура оформления – упрощена и ускорена", – сказала она, предложив также разработать пакет компенсационных мер, в том числе за использование ветеринарных препаратов.

Значимой мерой поддержки предприятий агропромышленного комплекса, а вместе с ним и сельских территорий в целом, может стать повышение эффективности использования сельхозземель. При этом особое внимание должно уделяться борьбе с опустыниванием территорий, уверен зампредседателя аграрного комитета Ставропольской краевой Думы Виктор Надеин (фракция "Единой России").

"Сейчас наметилось две проблемы: с одной стороны, вовлечение земель сельхозназначения в хозяйственный оборот. Это крайне актуально для Нечерноземья, центральной полосы России, где, по сути, зарастают кустарником и лесом сельхозугодья. С другой стороны, что актуально для Ставрополья и юга России, – это ухудшение состояния плодородия почвы", – констатировал он и подчеркнул, что проблема ухудшения состояния земель, снижения плодородия сельхозугодий и вывода их из оборота существует в большинстве регионов.

Озвученные в ходе стратегической сессии предложения найдут отражение в народной программе "Единой России", которая сейчас формируется. Они войдут в блок, посвящённый поддержке и развитию сельских территорий, и будут в числе приоритетов работы партии. Одновременно, как заверил замминистра сельского хозяйства Иван Лебедев, министерство окажет поддержку в реализации озвученных инициатив.

Напомним, "Единая Россия" продолжает сбор предложений в народную программу партии. Ранее она провела две стратегических сессии по поддержке семей с детьми и людей с инвалидностью. В их работе приняли участие общественники – представители профильных НКО, эксперты и депутаты.

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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