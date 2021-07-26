Отбелить, но не навредить: на что способна современная профессиональная чистка зубов

Профессиональная чистка полости рта – один из самых эффективных способов профилактики кариеса, пародонтита и других заболеваний зубов. Приятным бонусом является и то, что после процедуры зубы светлеют на один-два тона. Эмаль становится гладкой – это способствует её укреплению и возвращает естественную белизну.

Многие пациенты избегают этой процедуры, опасаясь болевых ощущений. Но современная медицина позволяет легко переносить чистку даже людям с чувствительными зубами и дёснами. Так, в клинике "Улыбка" появился новый аппарат для профессиональной чистки зубов, аналогов которому в Барнауле нет. Он работает абсолютно безболезненно и более качественно.

"Аппарат создан швейцарской компанией EMS. Он может корректировать мощность в зависимости от уровня сопротивления, вызванного наличием зубного камня. При отсутствии тяжёлых отложений, соответственно, мощность самая минимальная. Это идеальное решение для профессиональной гигиены зубов у детей, у пациентов с повышенной чувствительностью зубов", – рассказал директор стоматологической клиники "Улыбка" Андрей Тиньгаев.

Ещё одно неоспоримое преимущество аппарата – это настройки температуры, которые обеспечивают комфортную процедуру. Чистка происходит с водой, которая подогревается до 25, 35 или 40 градусов. Аппарат полностью удаляет пигментацию, поддесневые и надесневые слабо минерализованные отложения.

"Процедура очень приятная. Это проверено на собственном опыте и опыте наших пациентов, которые делали чистку этим аппаратом. У нас были пациенты, которые планировали в последствии отбеливать зубы. Но их настолько впечатлил результат чистки аппаратом, что они отказались от отбеливания. Цвет меняется как минимум на один тон, зубы становятся светлее", – добавил Андрей Тиньгаев.

Белые не значит здоровые

При этом Тиньгаев подчеркнул, что отбеливание не может заменить профессиональную чистку. Ведь это химическое воздействие на зубы, которое подходит не для всех. Возможность проведения процедуры зависит от строения эмали, состояния зубов и дёсен.

"Отбеливание имеет смысл только после профессиональной чистки. Если существует зубной налёт, зубные камни – отбеливание абсолютно бесполезно. Также не отбеливаются пломбы. Кроме того, отбеливание не гарантирует здоровье зубов", – объяснил Андрей Тиньгаев.

Не лечить, а предотвращать

Профессиональная чистка – только одна из мер поддерживающих здоровье зубов. В клинике "Улыбка" также действует целая программа профилактики "Мы победили кариес. А Вы?". По словам Тиньгаева, главное, что нужно знать об этой программе, – это её эффект: исключение риска кариеса на 100%.

"Опыт европейских стран уже доказал, что реализация программ профилактики кариеса на государственном уровне приносит гарантированный результат – стоматология в США и Европе носит, как правило, профилактический характер. Сообщество врачей в России, переняв опыт европейских коллег, разработало, протестировало и запустило свою программу профилактики кариеса", – рассказал директор клиники.

В Алтайском крае эта программа в полном объёме реализуется только в "Улыбке". В программу входит: диагностика здоровья полости рта, полный комплекс гигиены (удаление налёта и зубного камня, восстанавливающая терапия, минерализация, фторирование), обучение навыкам ухода за полостью рта, подбор индивидуальных средств гигиены, корректировка режима питания.

Существуют пять видов программ профилактики: для детей от 3 до 7 лет, для детей от 7 до 13 лет, для беременных, для ортодонтических пациентов и усиленный курс для взрослых. Каждый вид программы корректируется под конкретного пациента. Составляет программу прошедший специальное обучение врач-гигиенист.

"Молочные зубы обязательно лечить. Зубы с кариозными и пародонтитными поражениями – это хроническое поражение и очаг размножения бактерий, которые из полости рта попадают в кровь ребёнка. Ранняя потеря зубов, даже в возрасте 5-7 лет, приводит к неправильному прорезыванию постоянных зубов, а это прямой путь к ортодонту. Поэтому молочные зубы необходимо сохранять, по возможности, как можно дольше", – объяснил Андрей Тиньгаев.

Один против всех

Для многих людей свойственно откладывать поход к врачу, и часто лечение начинается слишком поздно, когда приходится планировать имплантацию. Часто это необходимая процедура, ведь потеря даже одного зуба приводит к деформации зубочелюстной системы.

В клинике "Улыбка" применяют четыре вида имплантов производителей Швейцарии, Германии, Южной Кореи и Израиля. Система имплантов подбирается индивидуально, в зависимости от пожеланий и материальных возможностей. Имплантацию проводит врач-хирург с 23-летним опытом.

Абсолютные противопоказания к имплантации – это серьёзные заболевания, в том числе онкологические. Относительных противопоказаний мало, и все они решаемы. Например, для людей с сахарным диабетом в "Улыбке" есть швейцарская система имплантации "Штрауман" (Straumann).

Стоматологическая клиника "Улыбка"

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