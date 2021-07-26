Понедельник, 26 Июль, 21:49

Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2021г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 74,1
€ 87,32
24°


6149780 +23239
Обь
179см -27

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Выборы-2021Олимпиада в ТокиоКоронавирус на Алтае
Новости

Отбелить, но не навредить: на что способна современная профессиональная чистка зубов

, ИА "Амител"
Директор стоматологической клиники "Улыбка" рассказал о возможностях нового уникального аппарата из Швейцарии

Профессиональная чистка полости рта – один из самых эффективных способов профилактики кариеса, пародонтита и других заболеваний зубов. Приятным бонусом является и то, что после процедуры зубы светлеют на один-два тона. Эмаль становится гладкой – это способствует её укреплению и возвращает естественную белизну.

Многие пациенты избегают этой процедуры, опасаясь болевых ощущений. Но современная медицина позволяет легко переносить чистку даже людям с чувствительными зубами и дёснами. Так, в клинике "Улыбка" появился новый аппарат для профессиональной чистки зубов, аналогов которому в Барнауле нет. Он работает абсолютно безболезненно и более качественно. 

"Аппарат создан швейцарской компанией EMS. Он может корректировать мощность в зависимости от уровня сопротивления, вызванного наличием зубного камня. При отсутствии тяжёлых отложений, соответственно, мощность самая минимальная. Это идеальное решение для профессиональной гигиены зубов у детей, у пациентов с повышенной чувствительностью зубов", – рассказал директор стоматологической клиники "Улыбка" Андрей Тиньгаев.

Ещё одно неоспоримое преимущество аппарата – это настройки температуры, которые обеспечивают комфортную процедуру. Чистка происходит с водой, которая подогревается до 25, 35 или 40 градусов. Аппарат полностью удаляет пигментацию, поддесневые и надесневые слабо минерализованные отложения.

"Процедура очень приятная. Это проверено на собственном опыте и опыте наших пациентов, которые делали чистку этим аппаратом. У нас были пациенты, которые планировали в последствии отбеливать зубы. Но их настолько впечатлил результат чистки аппаратом, что они отказались от отбеливания. Цвет меняется как минимум на один тон, зубы становятся светлее", – добавил Андрей Тиньгаев.

Белые не значит здоровые 

При этом Тиньгаев подчеркнул, что отбеливание не может заменить профессиональную чистку. Ведь это химическое воздействие на зубы, которое подходит не для всех. Возможность проведения процедуры зависит от строения эмали, состояния зубов и дёсен. 

"Отбеливание имеет смысл только после профессиональной чистки. Если существует зубной налёт, зубные камни – отбеливание абсолютно бесполезно. Также не отбеливаются пломбы. Кроме того, отбеливание не гарантирует здоровье зубов", – объяснил Андрей Тиньгаев.

Не лечить, а предотвращать

Профессиональная чистка – только одна из мер поддерживающих здоровье зубов. В клинике "Улыбка" также действует целая программа профилактики "Мы победили кариес. А Вы?". По словам Тиньгаева, главное, что нужно знать об этой программе, – это её эффект: исключение риска кариеса на 100%. 

"Опыт европейских стран уже доказал, что реализация программ профилактики кариеса на государственном уровне приносит гарантированный результат – стоматология в США и Европе носит, как правило, профилактический характер. Сообщество врачей в России, переняв опыт европейских коллег, разработало, протестировало и запустило свою программу профилактики кариеса", – рассказал директор клиники.

В Алтайском крае эта программа в полном объёме реализуется только в "Улыбке". В программу входит: диагностика здоровья полости рта, полный комплекс гигиены (удаление налёта и зубного камня, восстанавливающая терапия, минерализация, фторирование), обучение навыкам ухода за полостью рта, подбор индивидуальных средств гигиены, корректировка режима питания.

Существуют пять видов программ профилактики: для детей от 3 до 7 лет, для детей от 7 до 13 лет, для беременных, для ортодонтических пациентов и усиленный курс для взрослых. Каждый вид программы корректируется под конкретного пациента. Составляет программу прошедший специальное обучение врач-гигиенист. 

"Молочные зубы обязательно лечить. Зубы с кариозными и пародонтитными поражениями – это хроническое поражение и очаг размножения бактерий, которые из полости рта попадают в кровь ребёнка. Ранняя потеря зубов, даже в возрасте 5-7 лет, приводит к неправильному прорезыванию постоянных зубов, а это прямой путь к ортодонту. Поэтому молочные зубы необходимо сохранять, по возможности, как можно дольше", – объяснил Андрей Тиньгаев.

Один против всех

Для многих людей свойственно откладывать поход к врачу, и часто лечение начинается слишком поздно, когда приходится планировать имплантацию. Часто это необходимая процедура, ведь потеря даже одного зуба приводит к деформации зубочелюстной системы.

В клинике "Улыбка" применяют четыре вида имплантов производителей Швейцарии, Германии, Южной Кореи и Израиля. Система имплантов подбирается индивидуально, в зависимости от пожеланий и материальных возможностей. Имплантацию проводит врач-хирург с 23-летним опытом.

Абсолютные противопоказания к имплантации – это серьёзные заболевания, в том числе онкологические. Относительных противопоказаний мало, и все они решаемы. Например, для людей с сахарным диабетом в "Улыбке" есть швейцарская система имплантации "Штрауман" (Straumann). 

Стоматологическая клиника "Улыбка"
Адрес: Интернациональная, 47, 2 этаж
Тел: +7 (3852) 69‒49‒09
WhatsApp: +7 (902)-998-49-09
Instagram
СайтИмеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Уважаемые читатели!
По данной теме комментарии не принимаются.

Архив новостей
21:29
В России предложили включить правила дорожного движения в ЕГЭ 0
20:58
В России намечается дефицит новых автомобилей 1
20:25
Российские спортсмены выиграли еще два золота на Олимпийских Играх 0
19:56
Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 26 июля 0
19:38
Певицу МакSим вывели из искусственной комы 0
19:20
Российские саблистки взяли золото и серебро на Олимпийских играх в Токио 0
18:58
Вячеслав Франк назначил нового главу отдела по развитию туризма Барнаула 0
18:38
5,5 млн россиян переболели коронавирусом 0
18:11
Опубликован текст постановления об обязательной вакцинации в Алтайском крае 1
17:57
Замгубернатора российского региона оштрафовали за фото с краснокнижными цветами 0
17:46
Первый российский финал Олимпиады в Токио проведут фехтовальщицы 0
17:34
Вакцина "Спутник Лайт" поступила в Новосибирскую область 0
17:22
Дождь затопил двор многоэтажки в Новоалтайске 0
17:10
Данные под защитой: МегаФон поможет бизнесу предотвращать кибератаки 0
16:51
Более 60 миллионов рублей для покупки тестов на COVID выделил губернатор Алтайского края 5
16:39
Эксперты ожидают рост заболеваемости раком головы и шеи на треть 1
16:25
В Бийске подросток пойдёт под суд за то, что потратил деньги с найденной банковской карты 3
16:15
Первый крупный мобильный пункт вакцинации планируют открыть в торговом центре Барнаула 14
16:03
В Tele2 улучшили условия международного роуминга для россиян в Турции 0
15:57
Самолёт Belavia, летевший из Минска в Анталью, подал сигнал бедствия 1
15:43
В Барнауле усилят контроль за соблюдением антиковидных мер 5
15:33
Собраться на пикник за минуты: где быстро купить всё необходимое в городе и по дороге 0
15:22
Российским авиаперевозчикам выдали допуски на международные рейсы в Таиланд и Израиль 6
15:08
Дожди и похолодание. Какая погода будет в Алтайском крае на этой рабочей неделе? 0
14:57
Вирусолог рассказал о новом потенциальном свойстве вакцин от COVID-19 9
14:44
Министр образования Алтайского края может добровольно уйти в отставку 19
14:36
Геннадий Зюганов назвал мэра Новосибирска Анатолия Локтя преемником Путина 9
14:23
Избирком Алтайского края определил потенциальных кандидатов по одномандатным округам 3
14:06
Заброшенный двухэтажный дом загорелся в Барнауле 3
13:49
В России начали сборку нового самолёта "судного дня" 13
13:37
Осторожно, "красная зона". Эксперты прогнозируют отставку четырёх губернаторов 10
13:25
У Алтайкрайимущества появился новый руководитель 1
13:14
"Печь – символ завода": историк-краевед высказался против смены герба Барнаула 29
13:03
В России снизилась заболеваемость туберкулёзом более чем в два раза 7
12:51
Жительница Барнаула перевела мошенникам более 1,2 млн рублей 8
12:39
Грозы и град. Жителей Алтайского края предупреждают о непогоде 4
12:27
59 случаев COVID-19 выявили в Горном Алтае за сутки 1
12:14
И это не доллар. Эксперт рассказал, в какой валюте лучше всего хранить свои сбережения 7
12:03
25 сладких призов: в "Солнечном ветре" назвали победителей розыгрыша 0
11:49
100 работников культуры Алтайского края получат путёвки на санаторно-курортное лечение 4
11:37
Неизвестные проникли в алтайский храм и похитили пожертвования 15
11:25
В Алтайском крае за сутки выявили 269 случаев COVID-19 2
11:15
Время для новых знаний: компьютерная академия "Шаг" дарит скидку до 25% 0
11:04
Полукилометровая пробка собралась в центре Барнаула из-за ДТП 2
10:53
Полицейские задержали барнаульца, который прятал наркотики в пачке из-под сигарет 1
10:42
Увлекательное путешествие по железной дороге Алтая. Станция Усть-Тальменская 3
10:31
Эксперт посоветовал иногда отключать интернет на смартфоне 2
10:16
Пожарные вывели шесть человек из горящей пятиэтажки в Барнауле 0
10:01
Быстрый и бережный. Чем хорош новый зерноуборочный комбайн Т500 производства Ростсельмаш 0
09:50
Бийчанин ограбил квартиру на глазах у прикованной к постели женщины 0
09:35
ДТП с Porsche и Land Cruiser в Барнауле едва не закончилось дракой 8
09:15
В Алтайском крае возбудили 637 уголовных дел за неуплату алиментов 2
09:03
Отбелить, но не навредить: на что способна современная профессиональная чистка зубов 0
08:52
Россия заняла второе место по дешевизне бензина среди 32 стран Европы 17
08:37
Алтайский священник вступил в перепалку с ветераном советского ракетостроения 29
08:22
Высокое искусство: невероятные фотографии парашютистов 5
08:11
Художники и посетители выставки современного искусства подрались в Архангельске 2
07:53
Прячем денежки. Как защитить свой аккаунт на "Госуслугах" от мошенников? 18
07:31
Впереди лошади. Огромный квартал на Павловском тракте добавят в генплан и застроят жильём 51
07:06
Коронавирус оказывает необратимое влияние на уровень интеллекта 21
06:53
Пешеходные дорожки отремонтируют в "Лесной сказке" 6
06:28
Графа "национальность" может вернуться в российские паспорта 10
06:03
Дожди и грозы. О погоде в Алтайском крае 26 июля 0
23:37
Такой день. Подорожание ЖКХ и возвращение алтайского солдата 0
22:28
180 жителей Алтайского края получили звание "Ветеран труда" 2
21:37
Почти 150 жителей Алтайского края пострадали от укусов клещей за неделю 0
20:36
Водитель иномарки протаранил столб в Барнауле 3
19:56
Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 25 июля 0
19:07
Российские теннисисты вылетели в первом матче Олимпийского турнира 2
18:48
Почти четыре миллиона номеров утекли в Сеть из-за Clubhouse 0
18:13
Морякам ковид не страшен? В Петербурге толпы вышли на празднование Дня ВМФ 6
17:56
Глава Минцифры Амурской области скончался после драки на турбазе 0
17:18
Российские лучницы завоевали серебро на Олимпиаде в Токио 1
16:54
Барнаульцы станут больше платить за ЖКХ 8
16:17
Путин поздравил участников военно-морского парада с Днём ВМФ 1
15:54
В Бурятии нашли обломки самолёта, который пропал год назад 0
15:19
В Турции предложили усилить антиковидные меры в отношении российских туристов 1
14:53
Россиянам рассказали, что делать в случае потери или кражи смартфона 0
14:15
Бурляев раскритиковал российские фильмы и сериалы 12
13:45
Мост во Власихе открыли на месяц раньше срока 5
13:09
23 пациента с коронавирусом скончались за сутки в Алтайском крае 18
12:58
Древний меч скифов вернулся на Алтай после реставрации 1
12:19
Россиянка впервые за 17 лет выиграла золото в стрельбе из пистолета на Олимпиаде 5
11:53
Сбежавшего со службы алтайского контрактника нашли под Воронежем 2
11:27
На Алтае сельчанина задержали за выращивание мака 4
10:51
Сильные дожди накроют несколько регионов Сибири 0
10:16
Специалист рассказал о способе законно увеличить пенсию 5
09:44
На Алтае мужчина дал односельчанину работу, но был ограблен 5
09:07
Алтайский край вошёл в число отстающих по темпам вакцинации 35
08:35
Летняя лавстори. Астрологи назвали знаки зодиака, которые успеют встретить любовь в июле 0
08:09
Десять детей эвакуировали из горящей многоэтажки в Барнауле 0
07:35
Необъяснимая усталость у женщин может предвещать сердечный приступ 0
07:08
Алтайский футболист забил победный гол через три минуты после выхода на замену 2
06:36
Умываться росой и убирать урожай. Что можно и что нельзя делать на Прокла Плакальщика 5
06:07
Жара и грозы. О погоде в Алтайском крае 25 июля 0
23:53
Такой день. Самый "больной" Алтайский край и сход трамвая с рельсов 0
22:43
Мать с детьми с трудом спасли из горящей квартиры в Барнауле 0
21:35
Всероссийскую перепись населения могут перенести 0
20:31
Из-за опрессовки в Барнауле произошёл прорыв трубопровода 1
19:57
Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 24 июля 3
19:14
Уголовное дело возбудили по факту убийства полицейского в Ставрополе 2
18:47
Минздрав обновил рекомендации по вакцинации от коронавируса 0
18:11
Трамвай сошёл с рельсов в Барнауле 1
17:51
Неизвестные застрелили полицейского в Ставрополье 3
17:15
Третьеклассник спас утопающую женщину в Республике Алтай 0
16:48
Туристический автобус разбился на Кубани 1
16:10
Подъём на малый ледник Актру запретили из-за опасности для туристов 6
15:46
Жители Алтайского края больше всех болели в 2020 году 13
15:15
Эксперт рассказал, как не работать к 40 годам 5
14:48
Алтайский край вошёл в число регионов России с наибольшей долей людей с ожирением 18
14:18
Первое золото на Олимпиаде в Токио завоевала китайская спортсменка 1
13:56
Просрочка россиян по автокредитам выросла на 53% 8
13:25
276 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае 38
12:45
Минтруд разрешил отстранять непривитых сотрудников от работы 53
12:15
Алтайские правоохранители поймали браконьеров во время рейда по Бии 8
11:49
Россия восстанавливает авиасообщение с тремя странами 8
11:15
Местами до +35 и град. Какая погода будет на выходных в Алтайском крае? 1
10:42
На Алтае молодой рецидивист вынес из дома сельчанки кухонный гарнитур 0
10:11
Водитель внедорожника протаранил столб в Барнауле 10
09:56
Новый штамм коронавируса обнаружили в Великобритании 10
09:08
"Загнанных" лошадей пристреливают. Как появился герб Барнаула и почему его хотят изменить? 40
08:40
"Динамо-Барнаул" обыграло ижевский "Зенит" 1
08:04
Держим цены. Эксперт рассказал, к чему может привести запрет на экспорт бензина из России 3
07:34
Пять лет спустя. Лидер эсеров посетит Алтайский край в разгар предвыборной кампании 33
07:12
Раздутые списки и новые специальности: как в Алтайском крае проходит приёмная кампания 4
06:48
Что посмотреть на Олимпиаде 24 июля. Расписание соревнований 9
06:17
Народные приметы. Зачем 24 июля смотрели на звезды и кому молились о хорошей погоде 0
06:03
Дожди, грозы и жара до +32 градусов: прогноз погоды в Алтайском крае на 24 июля 0
01:04
Валерий Карпин назначен главным тренером сборной России по футболу 3

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.