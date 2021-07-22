В Китае из-за сильных дождей людей затопило прямо в вагонах метро. Видео

Сильные проливные дожди обрушились на провинцию Хэнань в центральной части Китая. Больше всего пострадал город Чжэнчжоу, – пишет РИА Новости. Дожди затопили железнодорожные вокзалы, дороги и метро. В соцсетях появилось видео, на котором пассажиры стоят по грудь в мутной воде в вагонах.
BREAKING — Heavy rain pounded the central Chinese province of Henan, bursting the banks of major rivers, flooding the streets of a dozen cities including Zhengzhou and trapping subway passengers waist-high in floodwaters pic.twitter.com/JSxYhz1k5a— Insider Paper (@TheInsiderPaper) July 20, 2021
"Интерфакс" сообщает, что за последние три дня в Чжэнчжоу выпало годовое количество осадков. Минимум 25 человек погибли, ещё семь числятся пропавшими без вести. Многие из погибших были в ловушке в вагонах метро. Всего из метрополитена были эвакуированы около 500 человек. По официальной информации, в Чжэнчжоу были перевезены в безопасные места почти 200 тысяч человек, в том числе около 600 тяжелобольных пациентов университетской больницы.
Комментарии
Пора переписывать годовую норму осадков.
Даже маски спустили. Но не сняли
Это было 2 дня назад.
Позавчера и вчера везде об этом писали
22.07.2021 15:45
АБОРИГЕН
Пора переписывать годовую норму осадков.
Придется тебе сообщить,что годовая норма формируется из многолетних значений.
22.07.2021 15:51
- гость -
Придется тебе объяснить что "пора" это прошло определенное время и вот настал момент формировать
22.07.2021 16:14
АБОРИГЕН
и вот настал момент формировать
Дошкольное образование? Бывает. Кирпичи тоже формируют, после того, как уложат?
пора вам объяснить, заткнитесь, пожалуйста
22.07.2021 16:17
- гость -
Спец.школа для умственно отсталых? Бывает.
Может мышек летучих чпокать перестанут
22.07.2021 16:32
АБОРИГЕН ты голову лечишь? лечи
Неужели вода так стремительно затопила туннели, что станции метро даже не успели закрыть на вход и эвакуировать людей? Если в Москве из-за дождя вода начинает проникать в метро, станция закрывается, людей высаживают на другой ближайшей станции, на вход метро закрывают.
главное, что свет в вагонах есть)
контактный провод не пострадал?
Мнтересно, а почему все эти китайцы не сварились там в тоннеле?
Там же электричество...
Наверное китайские технологии защищают электричество от воды. Иначе правда это не объяснить, воды полный вагон, а свет горит
Наверное китайские технологии защищают электричество от воды
В США еще лучше технологии защищают, там демократия. Там только при ураганах электричество вырубает и то есть подозрение, что это российские хакеры