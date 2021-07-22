В Китае из-за сильных дождей людей затопило прямо в вагонах метро. Видео

Сильные проливные дожди обрушились на провинцию Хэнань в центральной части Китая. Больше всего пострадал город Чжэнчжоу, – пишет РИА Новости. Дожди затопили железнодорожные вокзалы, дороги и метро. В соцсетях появилось видео, на котором пассажиры стоят по грудь в мутной воде в вагонах.

BREAKING — Heavy rain pounded the central Chinese province of Henan, bursting the banks of major rivers, flooding the streets of a dozen cities including Zhengzhou and trapping subway passengers waist-high in floodwaters pic.twitter.com/JSxYhz1k5a — Insider Paper (@TheInsiderPaper) July 20, 2021

"Интерфакс" сообщает, что за последние три дня в Чжэнчжоу выпало годовое количество осадков. Минимум 25 человек погибли, ещё семь числятся пропавшими без вести. Многие из погибших были в ловушке в вагонах метро. Всего из метрополитена были эвакуированы около 500 человек. По официальной информации, в Чжэнчжоу были перевезены в безопасные места почти 200 тысяч человек, в том числе около 600 тяжелобольных пациентов университетской больницы.