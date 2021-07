В Китае из-за сильных дождей людей затопило прямо в вагонах метро. Видео

Сильные проливные дожди обрушились на провинцию Хэнань в центральной части Китая. Больше всего пострадал город Чжэнчжоу, – пишет РИА Новости. Дожди затопили железнодорожные вокзалы, дороги и метро. В соцсетях появилось видео, на котором пассажиры стоят по грудь в мутной воде в вагонах.

BREAKING — Heavy rain pounded the central Chinese province of Henan, bursting the banks of major rivers, flooding the streets of a dozen cities including Zhengzhou and trapping subway passengers waist-high in floodwaters pic.twitter.com/JSxYhz1k5a