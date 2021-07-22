Режиссёра открытия Олимпиады в Токио уволили за шутку о Холокосте

Режиссёра церемоний открытия и закрытия Олимпиады-2020 в Токио Кэнтаро Кобаяси отстранили от исполнения обязанностей после скандала, связанного с его шуткой о Холокосте.
Как выяснилось недавно, в 1998 году Кобаяси стал участником комедийного ролика, в котором среди прочих оказались антисемитские шутки. В частности, Кобаяси произнёс фразу: "Давай устроим Холокост".
Глава организационного комитета Олимпиады и Паралимпиады в Токио Сэйко Хасимото объявила об отстранении Кобаяси и подчеркнула, что подобные высказывания недопустимы.
По её словам, "ведётся пересмотр всей церемонии открытия и обсуждение дальнейших действий". В комитете не хотят, чтобы Олимпийские игры ассоциировались с подобными скандалами.
Сам Кобаяси уже принёс публичные извинения, назвав некоторые выражения в комедийном ролике для молодых зрителей "абсолютно неуместными".
"Работа комедианта не должна доставлять неприятных эмоций людям, – заявил Кобаяси. –Я осознаю, что мой выбор выражений в то время был глупым, и я искренне раскаиваюсь в этом".
Напомним, что Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа. Церемония открытия Олимпиады состоится 23 июля. Впервые в истории Игры пройдут без зрителей.
Комментарии
О евреях , как о покойнике
Только хорошо, или никак
Или все
открытия и закрытия Олимпиады-2020 в Токио
Год не перепутали?
никто не забыт и ничто не забыто...будь ты хоть Хасимото,будь ты Кобаяси
22.07.2021 17:07
- гость -
открытия и закрытия Олимпиады-2020 в Токио
Год не перепутали?
Это ты ещё название футбольного евро2020 не видал
- гость -
открытия и закрытия Олимпиады-2020 в Токио
Год не перепутали?
Все верно .
Олимпиада -2020 . Проводится в 2021.
Зараза же
О евреях , как о покойнике
Только хорошо, или Никак
Первоисточники изучайте - или хорошо или ничего, кроме правды.