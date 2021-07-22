Более 24,4 тыс. случаев COVID-19 выявили в России за сутки

В России за прошедшие сутки число подтверждённых случаев коронавируса выросло на 24 471 – до 6 054 711. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Наибольший прирост заразившихся наблюдается в Москве (+4287 человек за сутки), Санкт-Петербурге (+1943) и Московской области (+1835). В Алтайском крае выявили ещё 271 случай ковида.

Выздоровели за весь период 5 427 457 человек, в том числе 22 660 – за последние сутки.

Скончались ещё 796 пациентов с COVID-19. Всего в стране зарегистрировали 151 501 летальный случай.