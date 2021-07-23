Технологичные выходные: "Галамарт" предлагает купить любой гаджет за 1 рубль

"Галамарт" снова запускает уже полюбившуюся покупателям акцию "Второй товар за один рубль". В этот раз предложение действует на мобильные и компьютерные аксессуары. Акция пройдёт в магазинах сети 24 и 25 июля 2021 года.

В широком ассортименте товаров марки Forza, представленных в "Галамарте" есть из чего выбирать. Так, лишние наушники никогда не помешают: одну пару – в сумку, другую – в офис, а третью – на подарок. В "Галамарте" представлены детские, взрослые и игровые наушники в разных цветовых гаммах и стилевых решениях.

Когда телефон разряжен, многие начинают испытывать тревогу. На такой случай хорошо иметь в сумке дополнительное зарядное устройство или мобильный аккумулятор.

Обратите внимание и на разноцветные кабели для зарядки: с подсветкой, "3 в 1", яркие и переливающиеся. Обычный провод вполне может стать модным аксессуаром или ярким акцентом в интерьере.

Для геймеров в "Галамарте" есть игровые мыши и клавиатуры: в современном дизайне, они специально адаптированы для удобного положения рук. Меломаны оценят беспроводные колонки: тканевые и под дерево, разных форм и размеров, идеально подходящие для летних вечеринок.

Кроме того, в "Галамарте" есть любые аксессуары для телефонов: чехлы и подставки, защитные стекла, наборы объективов и кольца-держатели. Все товары собраны на специальном ярко-жёлтом стенде Forza, который легко заметить покупателю.

Ещё больше о бренде Forza можно узнать на сайте.

Сеть магазинов "Галамарт"

Тел. 8 800 25 000 25

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