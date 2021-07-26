Быстрый и бережный. Чем хорош новый зерноуборочный комбайн Т500 производства Ростсельмаш

Время, за которое сельхозпроизводители Сибири должны убрать урожай, как правило, очень ограничено. Агротехника в этот период должна работать максимально надёжно и производительно, чтобы избежать потерь. Поэтому выбор зерноуборочной техники крайне актуален для наших аграриев.

В линейке мирового производителя агротехники Ростсельмаш представлен широкий выбор зерноуборочных комбайнов. А недавно компания презентовала новый комбайн повышенной производительности – Т500. Вместе с RSM 161 они составляют линейку зерноуборочных комбайнов с двухбарабанной системой обмолота.

"Эта агромашина повышенной производительности является целевой для Сибири. В регионе большой кластер сельхозпроизводства и животноводства. Но аграрии работают в жёстких агроусловиях, их главный лимит – время. Поэтому производительность – один из главных параметров при выборе техники. Представленной новой моделью мы оправдываем их ожидания", – отметил директор департамента технического маркетинга Ростсельмаш Александр Коновалов.

T500 предназначен для уборки всех традиционных зерновых культур: колосовых, бобовых, масличных, крупяных и пропашных. Это действительно эффективная агромашина производительностью до 30 тонн в час основного времени на зерновых способна обработать за сезон свыше 1300 га.

Благодаря системе обмолота Tetra Processor с двумя барабанами комбайн успешно справляется с уборкой даже на сложных участках, не травмируя ни зерно, ни солому. За счёт интенсивного воздействия большая часть продукта отделяется от незерновой части уже в молотилке.

Для очистки зернового вороха применяется высокоэффективная система OptiFlow, состоящая из предварительного, верхнего и нижнего решёт. Благодаря большой площади очистки зерно получается с минимальным содержанием сорности – его можно сразу транспортировать на элеватор. Очистка самих решёт и компонентов также удобна, настройка легко проводится механизатором из кабины.

Бункер объёмом 10 000 литров повышает автономность работы комбайна путём снижения числа циклов разгрузки. Высота выгрузки достигает почти 5 м, длина шнека разрешает выгружаться на ходу даже с 11-метровыми жатками. Увеличенная скорость выгрузки до 120 л/с позволяет опустошить бункер менее чем за две минуты.

Комбайны T500 оснащены новой кабиной Luxury Cab. Здесь всё предусмотрено для комфорта механизатора: климат-система, улучшенная шумоизоляция, большое кресло с подвеской, зеркала заднего вида с электрорегулировкой и обогревом. Также в Т500 установлены штатные электронные помощники – информационно-голосовая система Adviser IV и платформа "Агротроник".

Новая агромашина повышенной производительности будет полезна не только хозяйствам, которые вынуждены убирать урожай в короткие сроки из-за агроклиматических условий. Т500 производства Ростсельмаш будет интересен и фермерам, которые переходят на более мощную технику для повышения удельной выработки.