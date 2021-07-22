Снижение цен в России на основные на овощи (картофель, капуста, лук, морковь, свёкла, помидоры, огурцы) пройдёт в два этапа, сообщил секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак во время беседы с фермерами Алтайского края. 22 июля Турчак находится с официальным визитом в регионе.

"С федеральными сетями этот вопрос доработаем. Очевидно, что ценник упадёт – первый раз через две недели, и второе снижение мы планируем к концу августа", – указал он. Одновременно секретарь генсовета партии подчеркнул важность поддержки фермеров на региональном уровне.

"Имею в виду не финансирование, которое идёт по программам поддержки, а в первую очередь развитие такого инструмента, как ярмарочная торговля. То есть это не рынки стационарные, которые у вас в областном центре, а увеличение числа ярмарок. По расчёту, двукратное увеличение ярмарок по стране автоматом даст это снижение", – отметил он.

Напомним, 19 июля на площадке ЕР прошло совещание с руководством правительства РФ и главами регионов, представителями торговых сетей. На нём были озвучены конкретные меры по снижению стоимости так называемого "борщевого набора". В частности, речь шла о двукратном увеличении числа ярмарок, чтобы расширить доступ к продукции сельхозпроизводителей и снизить торговые наценки. Президент России Владимир Путин поддержал предложение обеспечить прямой доступ сельхозпроизводителей на ярмарки и рынки.