Снижение цен в России на основные на овощи (картофель, капуста, лук, морковь, свёкла, помидоры, огурцы) пройдёт в два этапа, сообщил секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак во время беседы с фермерами Алтайского края. 22 июля Турчак находится с официальным визитом в регионе.
"С федеральными сетями этот вопрос доработаем. Очевидно, что ценник упадёт – первый раз через две недели, и второе снижение мы планируем к концу августа", – указал он. Одновременно секретарь генсовета партии подчеркнул важность поддержки фермеров на региональном уровне.
"Имею в виду не финансирование, которое идёт по программам поддержки, а в первую очередь развитие такого инструмента, как ярмарочная торговля. То есть это не рынки стационарные, которые у вас в областном центре, а увеличение числа ярмарок. По расчёту, двукратное увеличение ярмарок по стране автоматом даст это снижение", – отметил он.
Напомним, 19 июля на площадке ЕР прошло совещание с руководством правительства РФ и главами регионов, представителями торговых сетей. На нём были озвучены конкретные меры по снижению стоимости так называемого "борщевого набора". В частности, речь шла о двукратном увеличении числа ярмарок, чтобы расширить доступ к продукции сельхозпроизводителей и снизить торговые наценки. Президент России Владимир Путин поддержал предложение обеспечить прямой доступ сельхозпроизводителей на ярмарки и рынки.
Комментарии
Распустите партию уже свою, а...
Это и без ихних " прогнозов " понятно, что к августу цены на овощи снизятся, так как в стране и за рубежом созревает новый урожай овощей и фруктов! Пусть они это "прогноз" опубликуют к марту-апрелю 2022 года, когда будет как раз почти использован запас овощей .
Вангую! Что в этом году будет снег!
То, что ценник на овощи упадет к концу августа, понимают все)
Рукава закатили и стали работягами)))))
канеш упадет, когда у дачников урожай пойдет.. бесполезные люди эти единоросики
А крапива пока ещё бесплатно.
рассказы про борщ от ед-это издевательство над народом-т.к. уровень партии -это уровень борща-они не о чём другом думать не могут-деградация полная.
И правда смешное заявление, цены на овощи снизятся в конце августа, как будто это благодаря ему. Как будто когда то было иначе
амбиции партии снижаются от срока к сроку. 25милионов высокотехнологичных мест - провалили, 20млн вывезти из нищеты - провалили, сделать борщ без мяса дешевле - провалят. К следующим выборам будут ставить задачи снижения смертей от голода