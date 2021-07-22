Размер среднего потребительского займа в России вновь побил рекорд

Размер потребительского займа в России обновил рекорд. Как заявляют в Национальном бюро кредитных историй после анализа данных более четырёх тысяч организаций-кредиторов, объём кредита превысил планку в 300 тысяч рублей.

Как сообщает газета "Известия", рекорд по среднему кредитному чеку обновился и теперь составляет 303,3 тысячи рублей. Это на 7,2% больше, чем в мае, когда организации в среднем выдавали 283 тысячи рублей, и на 41,8% больше, чем год назад, когда сумма среднего кредита составляла 214 тысяч рублей.

Начиная с декабря 2020 года показатель ежемесячно рос, несколько снизившись лишь в мае. Тогда аналитики НБКИ объясняли временное снижение эффектом локдауна в 2020 году.

Зачастую при выдаче займов банки и кредитные организации прибегают к скоринговой системе, выдавая каждому потенциальному заёмщику персональный кредитный рейтинг. Как показывает практика, рост среднего чека сопровождается более либеральным подходом к выдаче кредитов.