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Новости

Россиянам рассказали, защищают ли маски от дельта-штамма COVID-19

, ИА "Амител"
Врач объяснил, стоит ли усиливать защиту из-за индийского варианта коронавируса
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Несмотря на то, что дельта-штамм коронавируса обладает большей заразностью, носить сразу две маски или респиратор для защиты не нужно, утверждает врач-иммунолог Владислав Жемчугов. Его слова приводит радио Sputnik.

Специалист отметил, что повышенная заразность новых вариантов COVID-19 связана с тем, что они другим способом проникают в ту клетку организма, которую заражают. Внешнее же распространение любого штамма зависит от ношения масок, так как они перекрывают доступ к частицам, к которым прикрепляется вирус: слюне, слизи и пылинкам в воздухе.

При этом даже обычная медицинская маска хорошо защищает от инфекции, а потому надевать ещё одно средство защиты из-за активного распространения "дельты" не нужно, убеждён врач.

"Маски не на 100% защищают, но снижают заражающую дозу. Ведь не один вирус заражает, а примерно тысяча штук. Если в воздухе тысяча штук, а маска задержит пятьсот, то человек не заболеет. Если человек не получит определённую дозу, то он не получит заболевание", – объяснил Жемчугов.

Ранее главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан заявила, что дельта-штамм коронавируса, первоначально выявленный в Индии, в два раза более заразен, чем тот, который впервые зафиксировали в Ухане. По её словам, с учётом скорости распространения "дельты", штамм может стать доминирующим в мире.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

23.07.2021 07:17
- гость -

Хотите узнать от чего маски защищают - смотрим информацию от производителя, что он там указал - всё остальное бред и враньё!!!!

23.07.2021 07:30
- гость -

Средства индивидуальной защиты в России разве не подлежат обязательной сертификации? А тот кто пытается выдать что-то не имеющее сертификата под видом средства индивидуальной защиты разве не преступник?

23.07.2021 07:33
- гость -

Ковид это разновидность ОРВИ. А ОРВИ летом почти не болеют. Хватить жуть нагонять!

23.07.2021 08:02
- гость -

Коронавирус это "дойная корова" и ее будут "доить" пока можно получать прибыль!
Чем больше страха нагнать на людей опасностью вируса, тем больше денег из них можно выжать! Маски, антисептики, лекарства, вакцина и др. все это нацелено только на получение прибыли определенными компаниями!

23.07.2021 08:08
гость

В Китае уже доить перестали, там все закончилось

23.07.2021 08:17
- гость -

Никому верить нельзя. Немцы говорили пленным: "надо душ принять". Вместо воды газ пускали.

23.07.2021 08:25
гость

Никому верить нельзя. Немцы говорили пленным: "надо душ принять". Вместо воды газ пускали

Они и сейчас хохлам похоже врут, говорят, что друзья, а сами газ по СП-2 пускают

23.07.2021 09:05
гость

преращаем смотреть тв-там ин-фо для физ лиц с паспортами без подписи руководителя мвд-голосовать за ед нельзя уже поэтому-граждан рф нет у нас

23.07.2021 09:07
гость

в Новосибе вчера 201 заразившийся, у нас 277, на ИВЛ у них 50, а у нас 200. Что у нас не так? Больше всех самых умных?

23.07.2021 09:12
- гость -

тока противогаз на 100% защитит, маски - это фиговый листок у Геракла. Ходите в костюме хим защиты и в противогазе, если хотите на 100% быть уверенным, что зараза вас не достанет.

23.07.2021 09:15
гость

в Новосибе вчера 201 заразившийся, у нас 277, на ИВЛ у них 50, а у нас 200. Что у нас не так? Больше всех самых умных?

Может там в противогазах ходят? В Новосибе же нас глупее

23.07.2021 09:23
гость

в Новосибе вчера 201 заразившийся, у нас 277, на ИВЛ у них 50, а у нас 200. Что у нас не так? Больше всех самых умных?

Там контроль. А у нас толпы туристов мотаются по краю и разносят. ( Это что то., реки народа без масок какое там соблюдение дистанции толпами ходят в Яровом (

23.07.2021 10:02
гость

у нас в районе нет туристов, а больных вал

23.07.2021 13:25
- гость -

Маски реально помогают снизить риск заразиться. Но умственно недоразвитых в России много (судя по первым комментариям в теме), им не помогают ни маски, ни обязательное образование, ничего.

23.07.2021 13:26
- гость -

23.07.2021 09:12
- гость -
тока противогаз на 100% защитит, маски - это фиговый листок у Геракла. Ходите в костюме хим защиты и в противогазе, если хотите на 100% быть уверенным, что зараза вас не достанет.
----------------
Дэбил. Перезерватив тоже не защищает от беременности на 100%. Но снижает риск забеременнеть. Теперь всем перестать использовать презервативы?

23.07.2021 13:48
гостья

23.07.2021 09:23
гость
Приехала вчера с Новосибирска. О каком контроле вы говорите? Поголовно все без масок, все кафе забиты , туристов немерено. На входе в метро маску надевают чтоб спуститься к вагонам, дальше в вагонах благополучно все без масок, за исключением двух-трех человек. Выходят из метро поголовно без масок. Про дистанцию вообще никто не слышал) На улице в маске не встретишь вообще никого. Поняла, что в Барнауле маски носят)))
Кстати в Москве та же самая картина что и в Новосибе.

23.07.2021 14:05
гость

Поголовно все без масок, все кафе забиты , туристов немерено

Ну и почему там меньше заболевших? Все переболели, слабые умерли, остались сильнейшие? По второму разу не заболевают, потому что у них свой новосибский иммунитет, которые новые штамы не берут?

23.07.2021 14:49
- гость -

23.07.2021 14:05
гость
А все просто. Народ живет не заморачиваясь как жил до этого вируса, точно также гуляет, отдыхает, путешествует, у них есть чем заняться и чем загрузить свой мозг. В отличии от наших земляков, которые изо дня в день живут новостями о вирусе, потому что больше ничего в жизни не происходит такого, куда можно направить свою энергию. Вот и варятся в этом, накручивают сами себя страхами.
Ну и конечно уровень медицины там явно другой.

23.07.2021 14:54
гость

23.07.2021 14:49
- гость -

А так вот оно решение вопроса, надо снять маски гулять и путешествовать, собираться толпами и все пройдет? А американцы то не знают, вакцинируются, идиоты. Уже больше половины провакцинировалось. Хотя и уровень медицины выше, чем в Новосибе, но не знают, как правильно себя вести, загружают свой мозг короной, вот и болеют. Тупые

23.07.2021 14:55
гость

собираться толпами и все пройдет

Американцы в прошлом году толпами собирались, не помогло. В Новосибе иммунитет выше

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