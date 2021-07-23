Россиянам рассказали, защищают ли маски от дельта-штамма COVID-19

Несмотря на то, что дельта-штамм коронавируса обладает большей заразностью, носить сразу две маски или респиратор для защиты не нужно, утверждает врач-иммунолог Владислав Жемчугов. Его слова приводит радио Sputnik.

Специалист отметил, что повышенная заразность новых вариантов COVID-19 связана с тем, что они другим способом проникают в ту клетку организма, которую заражают. Внешнее же распространение любого штамма зависит от ношения масок, так как они перекрывают доступ к частицам, к которым прикрепляется вирус: слюне, слизи и пылинкам в воздухе.

При этом даже обычная медицинская маска хорошо защищает от инфекции, а потому надевать ещё одно средство защиты из-за активного распространения "дельты" не нужно, убеждён врач.

"Маски не на 100% защищают, но снижают заражающую дозу. Ведь не один вирус заражает, а примерно тысяча штук. Если в воздухе тысяча штук, а маска задержит пятьсот, то человек не заболеет. Если человек не получит определённую дозу, то он не получит заболевание", – объяснил Жемчугов.

Ранее главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан заявила, что дельта-штамм коронавируса, первоначально выявленный в Индии, в два раза более заразен, чем тот, который впервые зафиксировали в Ухане. По её словам, с учётом скорости распространения "дельты", штамм может стать доминирующим в мире.