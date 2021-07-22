19 кошек обнаружили в квартире двух умерших женщин в Бийске

19 кошек обнаружили в квартире умерших матери и дочери в Бийске. Женщины долгое время подбирали с улицы и содержали бездомных животных, однако в один момент старшая хозяйка дома умерла, а вслед за ней скончалась и её дочь.

Как сообщает "Бийский рабочий", после смерти хозяев кошки выживали в квартире самостоятельно. Обнаружившие животных волонтёры взялись за дело.

"В приюте их обработали и привили. Они одни в квартире: да, их кормят, но целыми днями они проводят время без человека, без любви и ласки. Мальчиков и девочек нужно пристраивать после стерилизации. На каждую кошечку обойдётся 700 рублей, итого 13 300 рублей", – рассказали изданию волонтёры.

После окончательной обработки животных будут пристраивать новым хозяевам. По словам волонтёров, "кошачьи квартиры" в Бийске не редкость, и чаще всего на большое количество животных решаются "не совсем здоровые люди".