Россияне назвали наиболее опасную соцсеть для детей

Россияне сочли наиболее опасной для детей социальную сеть TikTok. Такие результаты исследования предоставила компания ESET.

Как сообщает "Газета.Ru", среди опрошенных родителей 56% высказали беспокойство тем, что их дети проводят много времени в TikTok. Ещё около трети респондентов указали "ВКонтакте".

Наименее опасными для несовершеннолетних опрошенные признали YouTube и Instagram. При этом 17% участников исследования сообщили, что вообще не считают соцсети опасными для детей.

Директор департамента корпоративного бизнеса ESET в России и СНГ Антон Пономарёв дал несколько рекомендаций родителям, обеспокоенным из-за увлечения их детей TikTok. По его словам, в прошлом году в приложении появилась функция "Семейные настройки".