Такой день. Обвинение убийце барнаульского участкового и ремонт фонтана за 100 млн

Amic.ru – о главных событиях Алтайского края за 22 июля.

Следователи предъявили 57-летнему жителю краевой столицы обвинение в убийстве участкового уполномоченного отдела полиции по Ленинскому району УМВД России по Барнаулу. Действия ранее судимого мужчины квалифицировали по статье 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов в целях воспрепятствования законной деятельности по охране общественного порядка").

Капитальный ремонт фонтана на площади Сахарова рядом с краевым театром драмы проведут в Барнауле в 2022 году. Об этом сообщили amic.ru в администрации города. Предварительная стоимость работ составит около 100 миллионов рублей. Также в планах мэрии в ближайшие годы привести в порядок ещё несколько фонтанов в краевой столице.

Алтайский край ближайшие дни будет под властью аномальной жары. До 27 июля в регионе сохранится жаркая погода с максимальными температурами воздуха от +30°C и выше.

Бийчане сняли на камеру момент падения и сгорания ступеней ракеты-носителя "Протон-М", который запустили с космодрома "Байконур" 21 июля. Некоторые сразу связали необычные светящиеся элементы на небе с запуском "Протона-М", другие же начали гадать, что это за аномалия. Авторы ролика удивились, что сгорающие в атмосфере элементы хорошо видно в Бийске.

До конца 2022 года в Алтайском крае к природному газу подключат более 100 тысяч домовладений. Всего по России голубое топливо к этому сроку получат около 4 млн хозяйств. Тему, связанную с газификацией населённых пунктов в регионе, обсудили 22 июля губернатор края Виктор Томенко и первый зампред Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал документ, согласно которому Алтайский край получит 1,897 млрд рублей в поддержку системы здравоохранения региона. Как следует из пояснительной записки, это поможет своевременно оказывать медпомощь пациентам с различными заболеваниями в условиях повышенной нагрузки на медицинские учреждения, а также сосредоточить дополнительные ресурсы для борьбы с коронавирусом.