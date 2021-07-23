Lexus снёс столб и дорожные знаки в Барнауле

Фото: t.me/vkurse22

Водитель Lexus LS600h не справился с управлением автомобиля и изрядно подпортил инфраструктуру улицы Малахова рядом с ТРЦ "Огни". ДТП произошло в ночь на 23 июля.

Как видно на записи, опубликованной в Telegram-канале "В курсе 22", машина снесла столб и несколько дорожных знаков. Судя по характеру повреждений, не исключено, что восстановлению она не подлежит.

Барнаульцы уточнили, что водитель остался жив. О его состоянии ничего не сообщается. На место происшествия приезжала скорая помощь.