Lexus снёс столб и дорожные знаки в Барнауле

Фото: t.me/vkurse22
Водитель Lexus LS600h не справился с управлением автомобиля и изрядно подпортил инфраструктуру улицы Малахова рядом с ТРЦ "Огни". ДТП произошло в ночь на 23 июля.
Как видно на записи, опубликованной в Telegram-канале "В курсе 22", машина снесла столб и несколько дорожных знаков. Судя по характеру повреждений, не исключено, что восстановлению она не подлежит.
Барнаульцы уточнили, что водитель остался жив. О его состоянии ничего не сообщается. На место происшествия приезжала скорая помощь.
Комментарии
Минус один. Но все равно еще очень опасно
Минус один
Да не надолго
ранним утром
Может пешик куда спешил ранним утром?
сколько таких уже привелось увидеть, утром в выходные, или ранним утром в будни, пустые дороги расслабляют, несутся как по гоночным трассам. Хорошо что жив остался, может, голова на место встанет
да ну, не подлежит... Через месяц на дроме не бит, не крашен, бабушка за хлебом ездила
Может пешик куда спешил ранним утром?
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да, судя по повреждениям, водитель ехал не быстро)
Говорят 160 летел
Непонятно, где дауны берут лексусы