Переболевших ковидом россиян призвали провериться на риск тромбозов

Министерство здравоохранения РФ предупредило о риске возникновения тромбозов у переболевших коронавирусом. Чтобы своевременно выявить нежелательные изменения в организме, ведомство посоветовало пройти углубленную диспансеризацию.
В опубликованной Минздравом памятке сказано, что в рамках постковидного синдрома тромбозы возникают у 20-30% переболевших. Среди других нежелательных осложнений – одышка (31,7%), кашель (13,5%), а также боль в груди и тахикардия (12,7%).
"Эти симптомы в первую очередь могут говорить о нарушении в деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Есть и другие симптомы, проявление которых встречается в меньшей степени, однако и они способны вызывать неблагоприятные последствия у человека, перенёсшего новую коронавирусную инфекцию", – сказано в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что для своевременного выявления этих и других осложнений после перенесённого COVID-19 с 1 июля в России проходит углубленная диспансеризация. Её можно пройти в поликлинике по месту жительства – даже в том случае, если ранее в этом году у вас уже была диспансеризация либо профилактический медосмотр.
Ранее учёные назвали основные осложнения после коронавируса. По их данным, в основном врачи фиксировали почечные, сложные респираторные и системные нарушения, а также сердечно-сосудистые, неврологические, желудочно-кишечные и печёночные осложнения.
Комментарии
А разве не тромбоз и деградация сосудов не главный замысел всей этой движухи?
у нас вроде как обычную сейчас не пройти.. а тут еще углубленную.. врачи точно не готовы..
Ну и что, проходила углублённое обследование. толка от него нет. врачи сами не знают, как лечить. после перенесённого ковида, стали возникать воспаления, опухоли внутри вен. На стадии обострения перекрывался доступ кислорода и начиналась асфиксия (задыхалась от нехватки кислорода). Куча дуплексов прошла, диагноз так и не смогли точно сказать - один врач говорит, что это тромбы, другой - что гемангиома, третьи - онкология. прошла кучу обследований. Опухоли возникают и сами проходят. Лечусь сама - чистка сосудов, баня, физкультура, травы - солодка, чабрец, противовосполительные травы, здоровый образ жизни. Прошло 1, 5 года, а лёгкие полностью (как были) не восстановились. Но одышка прошла. Ставить прививку не буду, просто не перенесу её.
Трамбозы у всех только они не лечатся у нас пожизненно на пилюлях
исследование крови на свертологию
Д диммер
об ан крови с формулой
около 3000р ((
потом консультация 1500
((
трава лабазник разжижает кровь и гимнастика по МИКУЛИНУ
А подорожник куда прикладывать?
23.07.2021 09:29
гость
...Прошло 1, 5 года, а лёгкие полностью (как были) не восстановились. Но одышка прошла. Ставить прививку не буду, просто не перенесу её.
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Мазью Виферон хотя бы мажьте нос, когда в места скопления народа идёте. Она в какой-то степени снижает риск подцепить вирус.
- гость -
А подорожник куда прикладывать?
ваша ирония - не к месту. Врачи сами не знают как лечить, люди выживают как могут