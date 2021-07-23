Переболевших ковидом россиян призвали провериться на риск тромбозов

Министерство здравоохранения РФ предупредило о риске возникновения тромбозов у переболевших коронавирусом. Чтобы своевременно выявить нежелательные изменения в организме, ведомство посоветовало пройти углубленную диспансеризацию.

В опубликованной Минздравом памятке сказано, что в рамках постковидного синдрома тромбозы возникают у 20-30% переболевших. Среди других нежелательных осложнений – одышка (31,7%), кашель (13,5%), а также боль в груди и тахикардия (12,7%).

"Эти симптомы в первую очередь могут говорить о нарушении в деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Есть и другие симптомы, проявление которых встречается в меньшей степени, однако и они способны вызывать неблагоприятные последствия у человека, перенёсшего новую коронавирусную инфекцию", – сказано в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что для своевременного выявления этих и других осложнений после перенесённого COVID-19 с 1 июля в России проходит углубленная диспансеризация. Её можно пройти в поликлинике по месту жительства – даже в том случае, если ранее в этом году у вас уже была диспансеризация либо профилактический медосмотр.

Ранее учёные назвали основные осложнения после коронавируса. По их данным, в основном врачи фиксировали почечные, сложные респираторные и системные нарушения, а также сердечно-сосудистые, неврологические, желудочно-кишечные и печёночные осложнения.