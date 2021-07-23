Три автобусных маршрута изменят схему движения по направлению Барнаул – Новоалтайск в связи с проведением ремонтных работ на коммунальных объектах в Новоалтайске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минтранса.
Таким образом, автобусы будут временно курсировать по следующим схемам:
- маршрут № 134 на участке от улицы Космонавтов до Северного проезда будет поворачивать направо, на улицу Анатолия, далее по маршруту;
- маршруты № 125 и 205 на участке от улицы Космонавтов будут делать поворот налево по улице Прудской до улицы Анатолия, далее по маршрутам.
Также временно ограничат движение в прямом и обратном направлении на следующих участках:
- 24 июля в период с 08:00 минут до 24:00 минут 25 июля – по улице Деповской на участке от Прудской до Хлебозаводской;
- 31 июля в период с 08:00 минут до 24:00 минут 1 августа – по улице Анатолия на участке от Прудской до Северного проезда.
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