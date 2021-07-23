Три автобусных маршрута изменят схему движения по направлению Барнаул – Новоалтайск в связи с проведением ремонтных работ на коммунальных объектах в Новоалтайске. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минтранса.

Таким образом, автобусы будут временно курсировать по следующим схемам:

маршрут № 134 на участке от улицы Космонавтов до Северного проезда будет поворачивать направо, на улицу Анатолия, далее по маршруту;

маршруты № 125 и 205 на участке от улицы Космонавтов будут делать поворот налево по улице Прудской до улицы Анатолия, далее по маршрутам.

Также временно ограничат движение в прямом и обратном направлении на следующих участках: