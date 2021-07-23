Ещё два двора начали благоустраивать в Барнауле

В Ленинском районе Барнаула начали благоустраивать ещё два двора. Об этом сообщают в мэрии.

Так, во дворе жилого дома по ул. Монтажников, 3, рабочие заасфальтируют проезд, сделают освещение, поставят лавочки и урны. По решению жильцов здесь также установят малые архитектурные формы на детскую площадку, оборудуют спортплощадку и парковку.

Кроме того, подрядчик приступил к работам в соседней дворовой территории по ул. Веры Кащеевой, 7. В горадминистрации подметили, что единовременный ремонт в этих дворах "позволит создать комплексное благоустройство территории района".

"Продолжаются ремонтные работы и в других дворах. <…> На 22 июля на территории Ленинского района выполнено асфальтирование 10 дворовых территорий, а к концу сезона… в районе обустроят 23 двора, – говорится в сообщении.

Все эти работы проходят в рамках нацпроекта "Жильё и городская среда". В 2021 году в его рамках благоустроят 65 дворов за 148,6 млн рублей.