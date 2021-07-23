Правительство Алтайского края закупает инкассаторские баулы к сентябрю

Центр госзакупок Алтайского края заключил с подрядчиком контракт на поставку инкассаторских сумок-баулов. Это следует из данных, размещённых на сайте госзакупок.

В роли заказчика выступило управление делами губернатора и правительства Алтайского края. Стоимость контракта составила 60 тысяч рублей.

Согласно условиям закупки, подрядчик должен поставить до 1 сентября 10 инкассаторских сумок-баулов, соответствующих ряду критериев.

В частности, их длина должна быть 740 мм, ширина – 310 мм, высота – 640 мм, материал – полиэстер 600D, лямки из усиленной стропы, хваты из кирзы, а также усиленное и прошитое кирзой дно. Кроме того, у них должно быть пять перегородок и два прозрачных кармана.

Как власти собираются использовать эти баулы, в техзадании не раскрывается.