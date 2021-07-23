Правительство Алтайского края закупает инкассаторские баулы к сентябрю

Центр госзакупок Алтайского края заключил с подрядчиком контракт на поставку инкассаторских сумок-баулов. Это следует из данных, размещённых на сайте госзакупок.
В роли заказчика выступило управление делами губернатора и правительства Алтайского края. Стоимость контракта составила 60 тысяч рублей.
Согласно условиям закупки, подрядчик должен поставить до 1 сентября 10 инкассаторских сумок-баулов, соответствующих ряду критериев.
В частности, их длина должна быть 740 мм, ширина – 310 мм, высота – 640 мм, материал – полиэстер 600D, лямки из усиленной стропы, хваты из кирзы, а также усиленное и прошитое кирзой дно. Кроме того, у них должно быть пять перегородок и два прозрачных кармана.
Как власти собираются использовать эти баулы, в техзадании не раскрывается.
Комментарии
Такая важная новость (вследствие интриги), что второй раз публикуют.
сумки для денег устарели- поизносились?-конечно,надо купить и чтоб народ знал про это обязательно.
Инкассаторские сумки - очевидно, деньги относить. Вопрос - кому? Закупают к сентябрю. А в сентябре у нас выборы...
Собрались в сентябре покинуть край?Давно пора.
23.07.2021 12:51
Афиноген
Собрались в сентябре покинуть край?Давно пора.
Не, это губер с замами к первому сентября премию ждут