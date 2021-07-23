Абитуриенты АлтГТУ могут заранее оценить шансы на зачисление

АлтГТУ предлагает поступающим оценить шансы на своё зачисление: в специальном разделе сайта выставлен прогноз результатов. Каждый абитуриент может найти себя в списке, увидеть своё положение и решить, куда подать заявление о согласии на зачисление.

Чтобы увидеть прогноз результатов зачисления, нужно выбрать факультет (институт), а затем направление подготовки (специальность).

Прогноз результатов – это список поступающих, подлежащих зачислению по результатам предварительного и основного этапов, если бы зачисление произошло прямо сейчас. Напомним, что на предварительном этапе к зачислению подлежат абитуриенты, которые поступают в рамках особой и целевой квот, а также те, у кого есть право быть зачисленными без вступительных испытаний.

Поступающие имеют право представить оригинал документа об образовании и заявление о согласии на зачисление для участия в предварительном этапе до 18:00 4 августа 2021 года, а для участия в основном этапе – до 18:00 11 августа 2021 года. Так как с каждым предоставленным или отозванным заявлением о согласии на зачисление ситуация меняется, прогноз обновляют каждый час. Время и дата, которым соответствует прогноз, указаны над списком.

Официальное зачисление по очной форме обучения на бюджетной основе пройдёт 6 августа 2021 года по предварительному этапу и 17 августа 2021 года – по основному.