В АГМУ опровергли информацию о недопуске невакцинированных студентов к занятиям

В Алтайском медуниверситете опровергли информацию о недопуске невакцинированных от ковида студентов к занятиям. Протокола заседания штаба по профилактике новой коронавирусной инфекции АГМУ, на который ссылались СМИ, не существует, сообщили amic.ru в пресс-службе вуза.

В университете прокомментировали, что на заседании действительно решался вопрос об организации вакцинации сотрудников и обучающихся. Однако там обсуждали дату и место иммунизации, а также другие текущие темы. "Информация, представленная в СМИ в отношении решения заседания штаба по профилактике новой коронавирусной инфекции АГМУ, не соответствует действительности", – сказано в сообщении.

"В Алтайском государственном медицинском университете продолжается активная прививочная кампания по вакцинации студентов и сотрудников против новой коронавирусной инфекции COVID-19. Это связано со спецификой учебного процесса, так как начиная с первого курса студенты контактируют с пациентами, а многие преподаватели вуза работают в медицинских организациях Алтайского края. Следовательно, и студенты, и сотрудники являются группой повышенного риска заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19", – добавили в пресс-службе.

В АГМУ также отметили, что руководство вуза ставит задачу максимально обезопасить всех своих сотрудников и студентов. По возникшим вопросам любой студент может позвонить на горячую линию по вакцинацию и получить компетентный ответ.

Ранее алтайское СМИ со ссылкой на письмо учащихся сообщило, что с 26 августа вход и пребывание в корпусах вуза якобы будут запрещены тем, кто не имеет сертификата о вакцинации, справки о перенесённом менее чем полгода назад заболевании либо медотвода. В пресс-службе вуза, в свою очередь, рассказали, что информация о том, будут ли отстранять от занятий непривитых студентов, появится не раньше начала учебного года.