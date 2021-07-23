В АГМУ опровергли информацию о недопуске невакцинированных студентов к занятиям

В Алтайском медуниверситете опровергли информацию о недопуске невакцинированных от ковида студентов к занятиям. Протокола заседания штаба по профилактике новой коронавирусной инфекции АГМУ, на который ссылались СМИ, не существует, сообщили amic.ru в пресс-службе вуза.
В университете прокомментировали, что на заседании действительно решался вопрос об организации вакцинации сотрудников и обучающихся. Однако там обсуждали дату и место иммунизации, а также другие текущие темы. "Информация, представленная в СМИ в отношении решения заседания штаба по профилактике новой коронавирусной инфекции АГМУ, не соответствует действительности", – сказано в сообщении.
"В Алтайском государственном медицинском университете продолжается активная прививочная кампания по вакцинации студентов и сотрудников против новой коронавирусной инфекции COVID-19. Это связано со спецификой учебного процесса, так как начиная с первого курса студенты контактируют с пациентами, а многие преподаватели вуза работают в медицинских организациях Алтайского края. Следовательно, и студенты, и сотрудники являются группой повышенного риска заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19", – добавили в пресс-службе.
В АГМУ также отметили, что руководство вуза ставит задачу максимально обезопасить всех своих сотрудников и студентов. По возникшим вопросам любой студент может позвонить на горячую линию по вакцинацию и получить компетентный ответ.
Ранее алтайское СМИ со ссылкой на письмо учащихся сообщило, что с 26 августа вход и пребывание в корпусах вуза якобы будут запрещены тем, кто не имеет сертификата о вакцинации, справки о перенесённом менее чем полгода назад заболевании либо медотвода. В пресс-службе вуза, в свою очередь, рассказали, что информация о том, будут ли отстранять от занятий непривитых студентов, появится не раньше начала учебного года.
Комментарии
"Что же ты фраер сдал назад" (С)
"Шаг вперед, два шага назад" ))))
"Шаг вперед, два шага назад" ))))
Рабов надо воспитывать с детства. Все на вакцинацию! Преступники!
на который ссылались СМИ, не существует
Вот кому нужен был этот фейк? Может надо подтянуть за него?
11:07, "Алтапресс" об этом утку пустил
"Алтапресс" об этом утку пустил
Может за фейки надо отвечать?
Я - дочь преподавателя АГМУ, не всё так однозначно!
Я - дочь преподавателя АГМУ, не всё так однозначно!
Опять фейк?
Вот это поворот! Такого никто не ожидал, просто поверьте пресс-службе...
решили пока не напрягать общество - тему замяли. Но в сентябре студентов просто не пустят в аудитории. Интересно, до или после выборов?
А чего тут ожидать, у нас каждый день фейки, пора привыкнуть
Если невакцинированных не будут пускать в корпуса или не будут допускать к сессии, то если среди таких недопущенных вдруг окажется юридически подкованный студент — будет большой скандал
Скорая к больному четверо суток едет, при том есть регламент, утвержденный федеральным законом, она должна приезжать за 20 минут. Не надо быть юридически подкованным, чтобы знать, что скорая не может ехать четверо суток по закону. Но всем на этот скандал плевать. И уже тем более будет плевать на более мелкие скандалы