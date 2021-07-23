Житель Славгорода разбил окна в квартире, чтобы украсть технику

В Славгороде сотрудники полиции раскрыли квартирную кражу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

К правоохранителям с заявлением обратилась 28-летняя местная жительница. Она рассказала, что неизвестный проник в жилище, разбив оконные стёкла, и похитил телевизор, планшет и три смартфона.

Подозреваемого задержали. Молодой человек дал признательные показания, а похищенное изъяли у него дома во время обыска.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Кража". Стоит отметить, что мужчина является фигурантом ещё одной кражи.