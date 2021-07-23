"Вместе сало ели, самогонку пили": алтайский украинец высказался о статье Путина

Член правления Украинского землячества в Алтайском крае Василий Цока прокомментировал статью Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев". В ней глава государства назвал русских, украинцев и белорусов наследниками Древней Руси. Президент разобрал развитие народов в те времена и отметил, что их разделение произошло уже в Советском Союзе.
"Я всегда езжу на всемирные конгрессы украинцев. Националистов среди украинцев немного. Большинство людей хотят жить в мире с русскими. Всегда вместе сало ели, чеснок кушали и самогонку пили. У меня 10 детей, 20 внуков – никто не хочет враждовать. Только мир и дружба должны быть", – приводит слова Василия Цоки районная газета "Светлый путь" Завьяловского района.
Член правления землячества на Алтае добавил, что последние события призваны превратить Украину в барьер, отделяющий Россию от Европы. Но большинство жителей страны, уверен Цока, не видят поводов для искусственного разделения.
Отметим, что в Алтайском крае проживают более 32 тыс. украинцев – это третья по численности этническая группа в нашем регионе.
12 июля на сайте Кремля вышла статья Владимира Путина об истории отношений двух соседних стран. В статье глава государства объяснил, почему делить Россию и Украину бессмысленно, а сегодняшние разногласия – проделки Запада. Подробнее о том, что такое проект "Анти-Россия", в чём Путин винит большевиков и почему он уверен, что единственный верный путь для наших соседей – быть вместе с Российской Федерацией, читайте в нашем материале.
Комментарии
более 32 тыс. украинцев – это третья по численности этническая группа в нашем регионе
Интересно это как установили, они что - граждане Украины? Или это те, кто сами называют себя украинцами? Так так можно себя кем угодно назвать
сало от хрюшек ,вскормленных яблоками и их гарилка-это продукт национальный хохлов-мы их так звали "хохлы прилетели-вечер там".
латыши прилетели с отпуска-бальзам с чаем у них,
казахи привозили гранаты,яблоки... много каких людей разных национальностей встретить пришлось и тесно общаться
а Чернобль когда?-боль в душе до сих пор жива-после узнали что все союзные республики строили Припять кварталами-стоит город-красава !
Ну да, ну да. поводов для вражды нет. Так только военные действия, временно приостановленные. Отъем собственности. А в остальном все хорошо.
"Отметим, что в Алтайском крае проживают более 32 тыс. украинцев – это третья по численности этническая группа в нашем регионе."
Так преподнесли будто это много. А на самом деле немцев и то больше. А с немцами брататься- увольте. В цифрах немцев 2% это 50 тыщ. Украинцев 1.4% 32 тыщи. И русских 94% 2.2 миллиона))
Раньше украинцы отличались от русских, как воронежцы от сибиряков, по говору. Если бы СССР было унитарным государством, то даже если бы он распался, украинцам и белорусам в государства выделится бы не получилось, границ бы не было. Логичней выделится было бы татарам или кавказцам. Но выделились народы, мало отличающиеся от русских. Что, конечно, мало логично
Разделение произошло между москалями и остальными - русскими, украинцами.. А вообще, когда кто спрашивает, кто и откуда, говорю сибиряк. Никогда проблем не было
А с немцами брататься- увольте
Было время, братались. Самая прогрессивная императрица России - немка. При ней Россия больше всего выросла по территории и стала самой большой страной в мире
говорю сибиряк. Никогда проблем не было
А если с Урала, будут проблемы?
Вот так и жили ели-пили, спали врозь, а дети были...
А с немцами брататься- увольте
СП-2 к ним протянули, минуя братские народы
в Алтайском крае проживают более 32 тыс. украинцев
В паспорте нет графы национальность, как их от русских отличают?
как их от русских отличают?
по одежде наверное
23.07.2021 13:40
Fkt, кто что отнял?То, что спьяну незаконно разбазарили?Так придет время и за незаконный переворот 91-го ответят.Правда не все.Один уже прибрался, но за-то два других пока еще живы.Нет "дружочки", по закону, так по закону.Если и решили разбежаться, то надо было в Беловежье не на троих соображать, а собирать всех.Все 15 республик должны были решить, как нам жить дальше.
А если посчитать "полукровок"?
Папа -русский, мама украинка (дед "мы из Харсону" (Херсон), бабушка из-под Полтавы.)
Если и решили разбежаться, то надо было в Беловежье не на троих соображать
А если и соображать, то надо было с людьми то, которые за границей остаются, как то определиться. На Украине и в Белоруссии русские жили, которые не хотели остаться за бугром, но их не спросили. И наоборот, может наши 32 тысячи украинцев захотели бы в европейскую страну и уехали бы из Алтайского края. А то не спросили, поставили перед фактом, заложили проблему, которая до войны дошла
23.07.2021 14:12
гость, вот именно.Но кто об этом тогда думал?Ради желания одного пьянчужки занять кресло в Кремле, миллионы должны были мучиться.Да до сих пор треклятые 90-е аукаются по всему Союзу.Да, надо отдать должное, эта троица напела всем о новом Союзе, обозначив его как СНГ, но очень быстро стало ясно, что это лишь фикция.Гореть в аду беспалому с меченому (жаль, что последний еще ползает по Земле-матушке), но и шушкевичу с кравчуком место надо полагать припасено в пекле с отдельной сковородкой.За все ответят!!!Рано, или поздно, но ответят.
Если дед из Херсона, не обязательно, что он украинец, там и русские жили. Как вообще понять, что человек - украинец? Хоть казах, хоть армянин будет говорить так, как говорят там, где он родился. Русский тем более легко может говорить по украински
23.07.2021 14:06
Старуха Шапокляк
А если посчитать "полукровок"?
Папа -русский, мама украинка (дед "мы из Харсону" (Херсон), бабушка из-под Полтавы.)
В СССР соседи были, он чистокровный немец, она украинка, дети в паспорте-русские
Враждовать только дед бункерный хочет да пархатые из его приближения
14:30
Пархатые - это твои родственники, которые тебе ни ума не дали, ни образования.
И если у тебя дед в бункере сидит, так ты не поленись, открой ему дверь.
Зачем из-за хохлов с амерами враждовать. К амерам можно бабки вывозить. А будешь враждовать, могут бабки изъять. И с немцами не надо. Они газ покупают.
США Украину поддерживает не ради объединения ее с Россией. У Ельцина были хорошие отношения с США, но про объединение с Украиной он даже не заикался. С Белоруссией были планы и то, больше у Лукашенко, потому что батька был уверен, что порвет Ельцина на выборах президента Союза
В советское время нас воспитывали интернационалистами и анекдоты про жадных и хитрозадых хохлов воспринимались, как шутка. И только после 91-го года мы узнали, что в этих анекдотах 90 % правды. А сейчас оказалось, что мы их тысячи лет гнобили. Так что хохлы нам не братья, в отличии от украинцев, а разницу смотри в монологе нынешнего президента из фильма "слуга народа". Характерно, что и он с той поры превратился из украинца в хохла, навернее прибыльнее это.