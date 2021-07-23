"Вместе сало ели, самогонку пили": алтайский украинец высказался о статье Путина

Член правления Украинского землячества в Алтайском крае Василий Цока прокомментировал статью Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев". В ней глава государства назвал русских, украинцев и белорусов наследниками Древней Руси. Президент разобрал развитие народов в те времена и отметил, что их разделение произошло уже в Советском Союзе.

"Я всегда езжу на всемирные конгрессы украинцев. Националистов среди украинцев немного. Большинство людей хотят жить в мире с русскими. Всегда вместе сало ели, чеснок кушали и самогонку пили. У меня 10 детей, 20 внуков – никто не хочет враждовать. Только мир и дружба должны быть", – приводит слова Василия Цоки районная газета "Светлый путь" Завьяловского района.

Член правления землячества на Алтае добавил, что последние события призваны превратить Украину в барьер, отделяющий Россию от Европы. Но большинство жителей страны, уверен Цока, не видят поводов для искусственного разделения.

Отметим, что в Алтайском крае проживают более 32 тыс. украинцев – это третья по численности этническая группа в нашем регионе.

12 июля на сайте Кремля вышла статья Владимира Путина об истории отношений двух соседних стран. В статье глава государства объяснил, почему делить Россию и Украину бессмысленно, а сегодняшние разногласия – проделки Запада. Подробнее о том, что такое проект "Анти-Россия", в чём Путин винит большевиков и почему он уверен, что единственный верный путь для наших соседей – быть вместе с Российской Федерацией, читайте в нашем материале.