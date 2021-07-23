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"Вместе сало ели, самогонку пили": алтайский украинец высказался о статье Путина

, ИА "Амител"
У Василия Цоки десять детей и он считает, что жители двух стран не хотят враждовать
Фото: Украинское землячество на Алтае

Фото: Украинское землячество на Алтае

Член правления Украинского землячества в Алтайском крае Василий Цока прокомментировал статью Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев". В ней глава государства назвал русских, украинцев и белорусов наследниками Древней Руси. Президент разобрал развитие народов в те времена и отметил, что их разделение произошло уже в Советском Союзе.

"Я всегда езжу на всемирные конгрессы украинцев. Националистов среди украинцев немного. Большинство людей хотят жить в мире с русскими. Всегда вместе сало ели, чеснок кушали и самогонку пили. У меня 10 детей, 20 внуков – никто не хочет враждовать. Только мир и дружба должны быть", – приводит слова Василия Цоки районная газета "Светлый путь" Завьяловского района.

Член правления землячества на Алтае добавил, что последние события призваны превратить Украину в барьер, отделяющий Россию от Европы. Но большинство жителей страны, уверен Цока, не видят поводов для искусственного разделения.

Отметим, что в Алтайском крае проживают более 32 тыс. украинцев – это третья по численности этническая группа в нашем регионе.

12 июля на сайте Кремля вышла статья Владимира Путина об истории отношений двух соседних стран. В статье глава государства объяснил, почему делить Россию и Украину бессмысленно, а сегодняшние разногласия – проделки Запада. Подробнее о том, что такое проект "Анти-Россия", в чём Путин винит большевиков и почему он уверен, что единственный верный путь для наших соседей – быть вместе с Российской Федерацией, читайте в нашем материале.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

23.07.2021 13:28
гость

более 32 тыс. украинцев – это третья по численности этническая группа в нашем регионе

Интересно это как установили, они что - граждане Украины? Или это те, кто сами называют себя украинцами? Так так можно себя кем угодно назвать

23.07.2021 13:38
гость

сало от хрюшек ,вскормленных яблоками и их гарилка-это продукт национальный хохлов-мы их так звали "хохлы прилетели-вечер там".
латыши прилетели с отпуска-бальзам с чаем у них,
казахи привозили гранаты,яблоки... много каких людей разных национальностей встретить пришлось и тесно общаться
а Чернобль когда?-боль в душе до сих пор жива-после узнали что все союзные республики строили Припять кварталами-стоит город-красава !

23.07.2021 13:40
Fkt

Ну да, ну да. поводов для вражды нет. Так только военные действия, временно приостановленные. Отъем собственности. А в остальном все хорошо.

23.07.2021 13:40
Эрг Ноор

"Отметим, что в Алтайском крае проживают более 32 тыс. украинцев – это третья по численности этническая группа в нашем регионе."
Так преподнесли будто это много. А на самом деле немцев и то больше. А с немцами брататься- увольте. В цифрах немцев 2% это 50 тыщ. Украинцев 1.4% 32 тыщи. И русских 94% 2.2 миллиона))

23.07.2021 13:43
гость

Раньше украинцы отличались от русских, как воронежцы от сибиряков, по говору. Если бы СССР было унитарным государством, то даже если бы он распался, украинцам и белорусам в государства выделится бы не получилось, границ бы не было. Логичней выделится было бы татарам или кавказцам. Но выделились народы, мало отличающиеся от русских. Что, конечно, мало логично

23.07.2021 13:45
- гость -

Разделение произошло между москалями и остальными - русскими, украинцами.. А вообще, когда кто спрашивает, кто и откуда, говорю сибиряк. Никогда проблем не было

23.07.2021 13:45
гость

А с немцами брататься- увольте

Было время, братались. Самая прогрессивная императрица России - немка. При ней Россия больше всего выросла по территории и стала самой большой страной в мире

23.07.2021 13:51
гость

говорю сибиряк. Никогда проблем не было

А если с Урала, будут проблемы?

23.07.2021 13:52
гость

Вот так и жили ели-пили, спали врозь, а дети были...

23.07.2021 13:56
гость

А с немцами брататься- увольте

СП-2 к ним протянули, минуя братские народы

23.07.2021 14:01
гость

в Алтайском крае проживают более 32 тыс. украинцев

В паспорте нет графы национальность, как их от русских отличают?

23.07.2021 14:02
гость

как их от русских отличают?

по одежде наверное

23.07.2021 14:04
- гость -

23.07.2021 13:40
Fkt, кто что отнял?То, что спьяну незаконно разбазарили?Так придет время и за незаконный переворот 91-го ответят.Правда не все.Один уже прибрался, но за-то два других пока еще живы.Нет "дружочки", по закону, так по закону.Если и решили разбежаться, то надо было в Беловежье не на троих соображать, а собирать всех.Все 15 республик должны были решить, как нам жить дальше.

23.07.2021 14:06
Старуха Шапокляк

А если посчитать "полукровок"?
Папа -русский, мама украинка (дед "мы из Харсону" (Херсон), бабушка из-под Полтавы.)

23.07.2021 14:12
гость

Если и решили разбежаться, то надо было в Беловежье не на троих соображать

А если и соображать, то надо было с людьми то, которые за границей остаются, как то определиться. На Украине и в Белоруссии русские жили, которые не хотели остаться за бугром, но их не спросили. И наоборот, может наши 32 тысячи украинцев захотели бы в европейскую страну и уехали бы из Алтайского края. А то не спросили, поставили перед фактом, заложили проблему, которая до войны дошла

23.07.2021 14:20
- гость -

23.07.2021 14:12
гость, вот именно.Но кто об этом тогда думал?Ради желания одного пьянчужки занять кресло в Кремле, миллионы должны были мучиться.Да до сих пор треклятые 90-е аукаются по всему Союзу.Да, надо отдать должное, эта троица напела всем о новом Союзе, обозначив его как СНГ, но очень быстро стало ясно, что это лишь фикция.Гореть в аду беспалому с меченому (жаль, что последний еще ползает по Земле-матушке), но и шушкевичу с кравчуком место надо полагать припасено в пекле с отдельной сковородкой.За все ответят!!!Рано, или поздно, но ответят.

23.07.2021 14:22
гость

Если дед из Херсона, не обязательно, что он украинец, там и русские жили. Как вообще понять, что человек - украинец? Хоть казах, хоть армянин будет говорить так, как говорят там, где он родился. Русский тем более легко может говорить по украински

23.07.2021 14:23
- гость -

23.07.2021 14:06
Старуха Шапокляк
А если посчитать "полукровок"?
Папа -русский, мама украинка (дед "мы из Харсону" (Херсон), бабушка из-под Полтавы.)

В СССР соседи были, он чистокровный немец, она украинка, дети в паспорте-русские

23.07.2021 14:30
Разделяй и властвуй

Враждовать только дед бункерный хочет да пархатые из его приближения

23.07.2021 14:34
- гость -

14:30
Пархатые - это твои родственники, которые тебе ни ума не дали, ни образования.
И если у тебя дед в бункере сидит, так ты не поленись, открой ему дверь.

23.07.2021 15:14
гость

Зачем из-за хохлов с амерами враждовать. К амерам можно бабки вывозить. А будешь враждовать, могут бабки изъять. И с немцами не надо. Они газ покупают.

23.07.2021 15:18
гость

США Украину поддерживает не ради объединения ее с Россией. У Ельцина были хорошие отношения с США, но про объединение с Украиной он даже не заикался. С Белоруссией были планы и то, больше у Лукашенко, потому что батька был уверен, что порвет Ельцина на выборах президента Союза

23.07.2021 16:39
- гость -

В советское время нас воспитывали интернационалистами и анекдоты про жадных и хитрозадых хохлов воспринимались, как шутка. И только после 91-го года мы узнали, что в этих анекдотах 90 % правды. А сейчас оказалось, что мы их тысячи лет гнобили. Так что хохлы нам не братья, в отличии от украинцев, а разницу смотри в монологе нынешнего президента из фильма "слуга народа". Характерно, что и он с той поры превратился из украинца в хохла, навернее прибыльнее это.

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