В Роскачестве усомнились в безопасности женского нижнего белья некоторых брендов

Роскачество исследовало трусы 20 марок женского белья – половина оказалась с нарушениями. Об этом пишет РБК со ссылкой на релиз организации.
Эксперты проверили продукцию марок Vis-a-vis, Palmetta, Women’secret, Comazo, Uniqlo, Incanto, H&M, "Дикая Орхидея", "Дефиле", Victoria’s Secret, Belle YOU, Oysho, Intimissimi, Deseo, Innamore, Milavitsa, Tezenis, Triumph, Kiabi и Calvin Klein.
Так, в трусах Incanto, произведённых в Китае, содержание стирола оказалось почти в 10 раз выше нормы. Прочие нарушения, которые также не соответствуют требованиям безопасности, нашли в изделиях ещё половины, в основном зарубежных, производителей.
В Роскачестве заявили о необходимости прекратить продажу таких трусов.
В то же время у экспертов не было замечаний к продукции марок Palmetta, Comazo, "Дефиле", а также Victoria’s Secret, Intimissimi, Calvin Klein, Uniqlo, Triumph и H&M, отметили в организации.
Комментарии
т.е у всех дорогих и мега дорогих брендов, понятно
Давно говорю, что ходить без трусов надо..
ну мужикам мож и норм - ходите
да- состав тканей должен быть хлопок- про это давно речь идёт.
23.07.2021 13:16
- гость -
если эти бренды для тебя дорогие, то у меня для тебя плохие новости ))
23.07.2021 13:55
- гость -
нинаминутку не замневалась что вы носите трусы за мильон долларов
23.07.2021 13:55
- гость -
Ну а 1,5-2 рубля за мужские Кельвин Кляйн это дорого или дёшево для вас? Я думаю, что не все здесь себе могут позволить. А вы ещё дороже носите? Так что же это? Просто пятитысячную купюру на кукан натягиваете?)
Дык пошив семейных трусов из хлопковых тканей в россии давно ушел в небытиё
(мечтательно) а вот интересно в каких трусах ходит Она? Ну, та, что из новости про крах доллара?)
Продам партию трусов Incanto. Пробег небольшой.