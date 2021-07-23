В Роскачестве усомнились в безопасности женского нижнего белья некоторых брендов

Роскачество исследовало трусы 20 марок женского белья – половина оказалась с нарушениями. Об этом пишет РБК со ссылкой на релиз организации.

Эксперты проверили продукцию марок Vis-a-vis, Palmetta, Women’secret, Comazo, Uniqlo, Incanto, H&M, "Дикая Орхидея", "Дефиле", Victoria’s Secret, Belle YOU, Oysho, Intimissimi, Deseo, Innamore, Milavitsa, Tezenis, Triumph, Kiabi и Calvin Klein.

Так, в трусах Incanto, произведённых в Китае, содержание стирола оказалось почти в 10 раз выше нормы. Прочие нарушения, которые также не соответствуют требованиям безопасности, нашли в изделиях ещё половины, в основном зарубежных, производителей.

В Роскачестве заявили о необходимости прекратить продажу таких трусов.

В то же время у экспертов не было замечаний к продукции марок Palmetta, Comazo, "Дефиле", а также Victoria’s Secret, Intimissimi, Calvin Klein, Uniqlo, Triumph и H&M, отметили в организации.