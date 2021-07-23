Две школьницы врезались в легковушку на мотоцикле в Горном Алтае

Две несовершеннолетние девочки пострадали при столкновении мотоцикла и автомобиля в Горном Алтае. Об этом сообщают в МВД по региону.

Авария случилась 22 июля около 16:04 в Турочакском районе на 2-м километре трассы подъезд к с. Тондошка.

"Предварительно установлено, что 14-летняя жительница села Тондошка, управляя мотоциклом Racer Trophy, на крутом повороте выехала на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, и допустила столкновение с двигавшимся со встречного направления автомобилем Toyota Ipsum, под управлением 28-летнего местного жителя", – говорится в сообщении.

В результате ДТП юная мотоциклистка и её 12-летняя пассажирка получили травмы, их госпитализировали. Водитель иномарки был трезв. Полицейские выясняют все обстоятельства инцидента.