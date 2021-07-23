Две школьницы врезались в легковушку на мотоцикле в Горном Алтае

Две несовершеннолетние девочки пострадали при столкновении мотоцикла и автомобиля в Горном Алтае. Об этом сообщают в МВД по региону.
Авария случилась 22 июля около 16:04 в Турочакском районе на 2-м километре трассы подъезд к с. Тондошка.
"Предварительно установлено, что 14-летняя жительница села Тондошка, управляя мотоциклом Racer Trophy, на крутом повороте выехала на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, и допустила столкновение с двигавшимся со встречного направления автомобилем Toyota Ipsum, под управлением 28-летнего местного жителя", – говорится в сообщении.
В результате ДТП юная мотоциклистка и её 12-летняя пассажирка получили травмы, их госпитализировали. Водитель иномарки был трезв. Полицейские выясняют все обстоятельства инцидента.
Комментарии
когда начнут привлекать к ответственности РОДИТЛЕЙ несовершеннолетних детей ?
Щас вот мужика затаскают, скатался на отдых, малолетки протаранили. а спрашивать с него будут. Родителей лет на 5 ща ПОКУПКУ и доверие на право управлелния ТС лицу не имеющему права.
Жестко должно быть. чтобы неповадно было. а не мизерные штрафы на которые все согласны.
Ведь здесь идет УМЫШЛЕННОЕ преднамеренное нарушение ПДД.
23.07.2021 13:54
krash
мужика затаскают, скатался на отдых,
под управлением 28-летнего местного жителя"
"Крашенный" глазки протри. Это ты туда на отдых катаешься, а он там "месный-абориген"
( не, не наши, не амиковские..).
23.07.2021 14:18
- гость - "Анони'м'ист" от местопроживания сути не меняется. Иногда, промолчав, можешь показаться умнее, чем пернуть такую ересь. Но тебя понять можно, скрываешься за неавторизованной личностью, трус ) Да и продолжай в том же духе ). Тебе идёт
23.07.2021 15:55
krash
Во набуровил..
Тебе идёт
Да ясно дело, я счастлив!!!