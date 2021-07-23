СМИ: мошенники могут набрать кредитов через аккаунты россиян на "Госуслугах"

Эксперты предупредили россиян об угрозе взлома аккаунта на "Госуслугах" и связанных с этим риском потери денежных средств. В частности, таким образом мошенники могут взять кредит или микрозаём, пишет РБК.

"Это уже серьёзная проблема, а в ближайшем будущем она только усугубится. Много людей столкнётся с попытками осуществления действий от их лица, – рассказал изданию глава аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов. – Взлом учётной записи, подбор пароля или утечка данных могут привести к тому, что злоумышленник получит доступ к аккаунту на "Госуслугах" и, конечно, попытается монетизировать этот доступ".

В связи с этим Ульянов предложил дополнительно защитить аккаунты. Для этого можно включить двухфакторную аутентификацию входа в личный кабинет и придумать сложный пароль. Кроме того, он предложил государству дать россиянам право ограничить перечень манипуляций, которые можно осуществлять через их аккаунт.

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