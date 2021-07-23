СМИ: мошенники могут набрать кредитов через аккаунты россиян на "Госуслугах"

Эксперты предупредили россиян об угрозе взлома аккаунта на "Госуслугах" и связанных с этим риском потери денежных средств. В частности, таким образом мошенники могут взять кредит или микрозаём, пишет РБК.
"Это уже серьёзная проблема, а в ближайшем будущем она только усугубится. Много людей столкнётся с попытками осуществления действий от их лица, – рассказал изданию глава аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов. – Взлом учётной записи, подбор пароля или утечка данных могут привести к тому, что злоумышленник получит доступ к аккаунту на "Госуслугах" и, конечно, попытается монетизировать этот доступ".
В связи с этим Ульянов предложил дополнительно защитить аккаунты. Для этого можно включить двухфакторную аутентификацию входа в личный кабинет и придумать сложный пароль. Кроме того, он предложил государству дать россиянам право ограничить перечень манипуляций, которые можно осуществлять через их аккаунт.
Ранее в "Переговорке" на amic.ru эксперт рассказал, как снизить риск потери денег и не отдать свою зарплату неизвестным людям. А ещё он объяснил, почему полиция вряд ли поможет вернуть деньги. Об этом и многом другом читайте и смотрите по ссылке.
Комментарии
Это подсказка для мошенников???
Опять та же тема что и в Сбербанке, утечка данных в самих структурах, боритесь сначала с этим, потом уже мошенники следующие
И кто будет виноват? Придётся подавать в суд на Госуслуги.
среди народа идёт устойчивая рекомендация-закрыть лк свой на госуслугах-если очень надо когда будет-открыть - и снова закрыть.
Але, я ЭЦП не получал, биометрию не сдавал - кто вообще допустил возможность брать кредиты с авторизацией на ГОСУСЛУГАХ? Этого человека нужно под суд, как аффилированное с мошенниками лицо.
Израильская прога PEGASUS взламывает любые пароли, почитайте в интернете.
подтверждаю. не так давно пришло СМС уведомление о том, что мой номер телефона не используется для входа в Госуслуги. Я зашел в аккаунт, и реально увидел чужой номер. быстро сменил, сменил пароли, обратился в техподдержку, но от них толку нет. 4 или 5 раз я возвращал ответ с требованием разобраться - но ответ автоматом, мол не теряйте пароли, не доверяйте и т.д..
А по сути есть дыра, вход был выполнен через портал единойроссии. Причем я отношения к политике не имею, даже не голосовал. В кабинете есть разрешения определенные для определенных сайтов. В том списке был и этот портал, и несмотря на то, что разрешения были лишь на чтение личных данных, они смогли изменить номер телефона.
Подозреваю, что таким образом проводилась репетиция голосования, а телефон менялся для того чтоб подтвердить действия.