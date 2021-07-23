В России за сутки выявили 23 811 случаев COVID-19

В России за прошедшие сутки число подтверждённых случаев коронавируса выросло на 23 811 – до 6 078 522. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Наибольший прирост заразившихся наблюдается в Москве (+3425 человек за сутки), Московской области (+1965) и Санкт-Петербурге (+1940). В Алтайском крае выявили ещё 274 случая ковида.

Выздоровели за весь период 5 450 004 человека, в том числе 22 547 – за последние сутки.

Скончались ещё 795 пациентов с COVID-19. Всего в стране зарегистрировали 152 296 летальных случаев.