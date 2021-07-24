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Держим цены. Эксперт рассказал, к чему может привести запрет на экспорт бензина из России

, ИА "Амител"
Соответствующее решение Минэнерго готово принять уже на следующей неделе
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Запрет на экспорт бензина необходим для того, чтобы избежать резких скачков цен на топливо внутри страны и сохранить их на том уровне, который есть сейчас на АЗС, объясняет вице-президент Российского топливного союза Юрий Матвейко. Напомним, что Минэнерго России может полностью запретить экспорт бензина за рубеж уже на следующей неделе. Такое решение министр энергетики может принять в случае, если биржевые цены на топливо продолжат оставаться на рекордно высоком уровне, цитируют слова главы ведомства Николая Шульгинова РИА Новости.

"Нефтяным компаниям выгоднее продавать топливо за пределы страны. Оптовые цены выросли с декабря 2020-го более чем на 30%, а розничные – примерно на 5%. Такой диспаритет на рынке создаёт дефицит топлива внутри страны и вынуждает частные АЗС либо закрываться, либо продавать бензин дороже. Поэтому запрет экспорта нужен только для того, чтобы насытить внутренний рынок и не допустить глобального роста цен на топливо", – отмечает Юрий Матвейко.

Предложение об ограничении или запрете экспорта первый раз прозвучало ещё в 2018 году от Российского топливного союза, а сейчас оно снова стало актуальным. Дефицит топлива на внутреннем рынке уже становится ощутимым, объём нефтепродуктов сокращён не только из-за повышенного экспорта, но ещё и из-за того, что несколько нефтеперерабатывающих заводов страны закрыты на ремонт. А потребление тем временем, говорит Матвейко, растёт – во многом из-за активного развития внутреннего туризма.

Что происходит с ценами на топливо сейчас?

Напомним, что оптовые цены на бензин только в июле несколько раз обновили исторический максимум. На днях территориальный индекс бензина Аи-92 достиг стоимости 57 тысяч рублей за тонну. А это чревато тем, что нефтяные компании лишатся компенсаций за поставки на внутренний рынок, что ещё больше усилит топливный дефицит в стране.

"Сейчас цены выросли в пределах существующей инфляции и очень хотелось бы удержать их на этом уровне. А для этого нужно насытить внутренний рынок и устранить топливный дефицит. Запрет экспорта нефтепродуктов приведёт к тому, что в стране количество топлива увеличится и не будет таких резких скачков цен на бензин, какие мы наблюдаем в течение всего 2021 года", – добавляет Юрий Матвейко.

Ранее министр энергетики России Николай Шульгинов рассказал, что для сдерживания роста цен на рынке используется так называемый "демпфирующий механизм". "Благодаря этому механизму крупные производители топлива получают повышенные выплаты для сдерживания цен на внутреннем рынке, – объяснял глава Минэнерго России в Telegram-канале ведомства. – При реализации бензина на внутреннем рынке крупнейшие поставщики топлива в своей ценовой политике придерживаются подхода непревышения уровня инфляции". Но если цены на экспорт продолжат повышаться, скачка цен на бензин внутри страны точно не избежать.

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Автор:
Полина Жданова Редактор-журналист 89836019359

Комментарии

24.07.2021 08:06
- гость -

Только к росту цен. Другое нам не дано.

24.07.2021 08:21
гость

полностью запретить экспорт бензина за рубеж уже на следующей неделе

У них поступление валюты резко уменьшится, они не смогут недвигу за бугром брать

24.07.2021 10:48
- гость -

Могут , но не ограничат.

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