Время для новых знаний: компьютерная академия "Шаг" дарит скидку до 25%

Многие сейчас рассматривают возможность начать карьеру в IT. Но осваивать программирование самостоятельно очень трудно, а учиться в университете – долго и довольно дорого.

Хорошим вариантом будет поступить на специальные курсы – например, в компьютерной академии "Шаг". Тем более что до 31 июля 2021 года в академии действуют скидки на обучение до 25%. При этом вы сможете выбрать комфортное для вас время занятий. Подробнее об условиях акции можно узнать по телефону: 8 (3852) 72-14-10.

Компьютерная академия "Шаг" специализируется на профессиональном и доступном IT-образовании. Здесь готовят программистов, специалистов по кибербезопасности и компьютерных дизайнеров. В академии обучают с нуля, независимо от возраста и образования.

В программе обучения такие популярные и перспективные IT-направления, как:

Компьютерная академия "Шаг" – это более 145 филиалов в 22 странах мира. Качество образования и подход соответствуют статусу крупнейшего международного учебного центра.

Если вы хотите лично познакомиться с академией, приходите 29 июля 2021 года в 19:00 на бесплатный мастер-класс "Как построить карьеру в IT".

В программе:

семь самых востребованных профессий будущего;

пять технологий, которые никогда не оставят вас без работы;

восемь причин стать айтишником;

пошаговый алгоритм трудоустройства в IT;

семь важных показателей хорошего учебного заведения;

десять причин обучаться в "Шаге";

пять преимуществ, которые получают выпускники академии.

Предварительная регистрация по телефону: +7 (3852) 72-14-10 или онлайн.

Компьютерная академия "Шаг"

Адрес: г. Барнаул, ул. Кирова, 51а, 2 этаж

Тел: 8 (3852) 72-14-10

WhatsApp: 906-966-5347