Время для новых знаний: компьютерная академия "Шаг" дарит скидку до 25%

Многие сейчас рассматривают возможность начать карьеру в IT. Но осваивать программирование самостоятельно очень трудно, а учиться в университете – долго и довольно дорого.
Хорошим вариантом будет поступить на специальные курсы – например, в компьютерной академии "Шаг". Тем более что до 31 июля 2021 года в академии действуют скидки на обучение до 25%. При этом вы сможете выбрать комфортное для вас время занятий. Подробнее об условиях акции можно узнать по телефону: 8 (3852) 72-14-10.
Компьютерная академия "Шаг" специализируется на профессиональном и доступном IT-образовании. Здесь готовят программистов, специалистов по кибербезопасности и компьютерных дизайнеров. В академии обучают с нуля, независимо от возраста и образования.
В программе обучения такие популярные и перспективные IT-направления, как:
- разработка программного обеспечения;
- компьютерная графика и дизайн;
- программирование на JAVA;
- WEB-разработка;
- тестирование ПО;
- программирование на Python;
- интернет-маркетинг.
Компьютерная академия "Шаг" – это более 145 филиалов в 22 странах мира. Качество образования и подход соответствуют статусу крупнейшего международного учебного центра.
Если вы хотите лично познакомиться с академией, приходите 29 июля 2021 года в 19:00 на бесплатный мастер-класс "Как построить карьеру в IT".
В программе:
- семь самых востребованных профессий будущего;
- пять технологий, которые никогда не оставят вас без работы;
- восемь причин стать айтишником;
- пошаговый алгоритм трудоустройства в IT;
- семь важных показателей хорошего учебного заведения;
- десять причин обучаться в "Шаге";
- пять преимуществ, которые получают выпускники академии.
Предварительная регистрация по телефону: +7 (3852) 72-14-10 или онлайн.
Компьютерная академия "Шаг"
Адрес: г. Барнаул, ул. Кирова, 51а, 2 этаж
Тел: 8 (3852) 72-14-10
WhatsApp: 906-966-5347
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