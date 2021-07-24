Дожди, грозы и жара до +32 градусов: прогноз погоды в Алтайском крае на 24 июля

Жара с грозами и дождями будет преобладать в Алтайском крае в субботу, 24 июля. Об этом сообщают в региональном Гидрометцентре.

По данным синоптиков, по краю температура воздуха днём составит от +27 до +32 градусов. В отдельных районах кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные дожди. Ветер северо-западный, 3-8 м/с, местами порывы до 15 м/с.

В Барнауле в начале дня ожидается кратковременный дождь. Столбики термометров в светлое время суток в среднем будут показывать от +28 до +30 градусов. Скорость северо-западного ветра – до 8 м/с.