25 сладких призов: в "Солнечном ветре" назвали победителей розыгрыша

Парк "Солнечный ветер" подвёл итоги розыгрыша 25 сладких призов. Первые победители были определены случайным образом 19 июля в Instagram-аккаунте парка. В розыгрыше участвовали гости, которые посетили аттракционы с 12 по 18 июля 2021 года.

Сладкие призы ждут обладателей карт с номерами: 143543, 148242, 144013, 131622, 143452, 111437, 151886, 116961, 140191, 112536, 134517, 144058, 143500, 143469, 150579, 97198, 150214, 144012, 150278, 143503, 144067, 110194, 101621, 150574, 151829.

Ещё 25 победителей среди тех, кто посетил парк с 19 по 25 июля 2021 года, назовут 26 июля 2021 года в Instgram-аккаунте парка. Чтобы получить приз, победитель должен прийти в "Солнечный ветер" и предъявить карту гостя.

В парке также напоминают, что осталась последняя неделя акции "Любимый аттракцион – всего за 80 рублей". С 26 по 30 июля 2021 года катайтесь с выгодой на аттракционе "Самолёты".

На территории парка в полном объёме соблюдаются противоковидные меры. На каждом аттракционе размещены антисептики для рук и дезинфицирующие жидкости для обработки поверхностей. Все аттракционы регулярно обрабатывают.

Чтобы первыми узнать о предстоящих событиях, следите за новостями в Instagram.

Парк развлечений "Солнечный ветер"

Адрес: Барнаул, проспект Ленина, 152в

Тел: +7 (3852) 77-67-68, +7 (3852) 25-47-17

Режим работы: пн-пт – 11:00-21:00, сб-вс и праздники – 10:00-21:00

"Одноклассники"

"ВКонтакте"

Instagram

Сайт