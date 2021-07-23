В России выросли продажи кнопочных телефонов

За шесть месяцев 2021 года продажи кнопочных телефонов в России выросли на 6,7%. За это время продали 3,1 млн устройств, средняя цена которых увеличилась до 1,45 тысячи рублей.

По оценке аналитиков сервиса сравнения цен и товаров Price.ru, увеличение потребительского спроса на кнопочные телефоны в первом полугодии составило 44% в годовом исчислении. Среди наиболее популярных производителей эксперты назвали Nokia, Philips, teXet, Itel и BQ mobile, сообщает "Коммерсант".

Эксперты считают, что такая тенденция обусловлена тем, что кнопочные телефоны могут гарантировать безопасность личных данных, в отличие от смартфонов, которые легче взломать при помощи интернета.