И это не доллар. Эксперт рассказал, в какой валюте лучше всего хранить свои сбережения

Эксперты в очередной раз предсказывают крах доллара как господствующей валюты. Так, начальник отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган считает, что в ближайшие годы главной валютой станет китайский юань. Однако крах доллара – не быстрый процесс и в ближайший год этого ждать не стоит, отмечает кандидат экономических наук Артём Поломошнов.

"Доллар остаётся ведущей резервной валютой и в ближайший год его краха не предвидится. Однако рынок меняется, экономика перестраивается, и через несколько лет доллар будут ждать не очень хорошие времена. Доллар по факту – одна из самых необеспеченных валют, объективно долларов напечатано настолько много, насколько его в реальном обеспечении нет в США", – объясняет экономист.

Он отмечает, что мировую экономику давно не устраивает зависимость от "долларового станка", поэтому сейчас "зелёным купюрам" активно создаётся альтернатива и конкуренция. На будущее вкладчикам, по мнению Поломошнова, стоит присмотреться к евро, швейцарскому франку, китайскому юаню и даже российскому рублю.

"Если говорить о надёжности валютных вложений, то я бы для хранения финансов выбрал швейцарский франк. Но он не очень подойдёт для получения дохода с процентов от вклада. Для капитализации пока что по-прежнему актуально выбрать доллар, но уже сейчас становятся интересными рубль и юань", – рекомендует эксперт.

При этом вклады лучше всего хранить не в одной валюте, а хотя бы в трёх разных, советует экономист. Это повысит надёжность вложений.

Также Поломошнов прогнозирует, что в будущем бесспорным лидером валютного рынка может стать именно китайский юань, потому что сейчас он уверенно внедряется в мировую экономику. Так, уже есть платёжные системы, где расчёт можно осуществить только юанем (эта функция практикуется и российскими банками).

"Прямая оплата без банков-посредников существенно сокращает зависимость рынка от доллара, потому что, например, долларовые платежи всегда осуществляются только через посредников США. Поэтому да, юань займёт достойное место, как, скорее всего, и евро", – сказал Артём Поломошнов.

Смерть доллара мировые экономисты предсказывают уже десятилетиями. Так, экс-глава и главный экономист Morgan Stanley Asia, научный сотрудник Йельского университета Стивен Роуч считает, что к концу года американскую валюту ждёт резкое падение. Экономист назвал три причины, согласно которым широкий индекс доллара упадёт к концу 2021 года на 35%. Это резкое увеличение макроэкономического дисбаланса в США, повышение роли альтернативных валют (например, евро и юань), а также "исчезновение особой ауры американской исключительности".