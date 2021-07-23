Управляющего ПФР в Челябинской области обвиняют во взятках на 26 миллионов рублей

СК по Челябинской области предъявил обвинение управляющему ПФР по региону. Мужчину обвиняют во взятках на 26 миллионов рублей, сообщает ТАСС.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области руководителю регионального отделения Пенсионного фонда России предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере")", – сообщили в ведомстве.

Отмечается, что деньги чиновник получал от представителей частного охранного предприятия за договор об обеспечении услуг на охрану территориальных подразделений фонда.