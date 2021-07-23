Центробанк в очередной раз резко повысил ключевую ставку

Центробанк поднял ключевую ставку на один процентный пункт – до 6,5% годовых. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

Это решение он объяснил тем, что во втором квартале российская экономика достигла допандемийного уровня.

"Вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов возрос в связи с более быстрым расширением спроса по сравнению с возможностями наращивания выпуска", – сообщается в релизе.

Как отметили в ЦБ, такие условия могут привести к более продолжительному по сравнению с прежними прогнозами отклонению уровня инфляции от цели в 4% годовых.

Напомним, что повышение стало четвёртым подряд после длительного снижения.