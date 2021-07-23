В ЦБ не исключили дальнейшего повышения ключевой ставки

В ЦБ рассказали о дальнейшем увеличении ключевой ставки. По словам главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, говорить о завершении цикла повышения – преждевременно, но она отметила, что июльский рост может стать последним. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Набиуллиной, ЦБ рассматривал повышение ставки на 0,5, 0,75 и 1 процентный пункт.

"По нашему уточнённому прогнозу, в следующем году средняя ключевая ставка составит 6-7% годовых. В дальнейшем, по мере снижения инфляционных ожиданий и замедления инфляции, ставка вернётся в свой долгосрочный нейтральный диапазон", – прокомментировала она.

Напомним, что 23 июля Центробанк резко поднял ключевую ставку до 6,5%. Это стало четвёртым подряд повышением.