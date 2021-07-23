Путин анонсировал уникальные предложения Японии по Курилам

Президент России Владимир Путин анонсировал предложения "уникального и беспрецедентного характера" по вовлечению Японии в экономическую деятельность Курильских островов. Соответствующее заявление российский лидер сделал 23 июля.

"Говорю это специально для того, чтобы заинтриговать участников экономической деятельности, и надеюсь, что после вашей поездки (премьер-министра Михаила Мишустина на Дальний Восток, – прим. ред.), и оценки ситуации на месте мы окончательно сформулируем эти предложения и их обязательно реализуем", – цитирует слова Путина газета "Известия".

Глава государства также подчеркнул, что соответствующие переговоры с коллегами из Японии ведутся уже давно.

Отметим, что Курильские острова (Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи) являются предметом территориальных споров Японии и России со времён окончания Второй мировой войны. Именно тогда эти земли полностью перешли в состав Советского Союза. С тех пор страны так и не подписали мирный договор.