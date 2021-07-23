Как прошла церемония открытия Олимпиады в Токио. Фоторепортаж

Фото: ТАСС

Яркая церемония открытия летних Олимпийских игр – 2020 состоялась 23 июля в Токио. Теперь они официально открыты. Об этом торжественно объявил император Японии Нарухито.

После этого шесть спортсменов, участвовавших в борьбе с коронавирусом, вынесли олимпийский флаг на стадион. Огонь Олимпиады зажгла японская теннисистка Наоми Осака.

Церемония включила в себя красочные представления, шествие знаменосцев в костюмах с национальной символикой, фейерверки и фанфары.

Красоту одного из важнейших спортивных событий 2021 года можно оценить на фотографиях, выполненных фотокорреспондентами ТАСС.

Напомним, российские сборники не смогли использовать национальный флаг на торжественной церемонии. Они должны выступать в статусе нейтральных спортсменов на Олимпийских играх и чемпионатах мира до декабря 2022 года. Это значит, что под флагом с эмблемой ОКР спортсмены выступят не только в Токио, но и на зимней Олимпиаде в Пекине в феврале 2022-го.