Первый канал объяснил, почему не показали шествие Украины на Олимпиаде

Команду Украины не показали на параде спортсменов по Первому каналу. В пресс-службе телеканала прокомментировали РБК, почему так произошло.

Представитель СМИ обратил внимание, что трансляция шествия национальных команд длится более двух часов и её необходимо прерывать на рекламу.

"Парад спортсменов длится порядка двух часов, для выполнения коммерческих обязательств его показ прерывается рекламой несколько раз", – констатировали на Первом канале.

Отметим, что рекламная пауза в данном случае началась перед выходом команды Уганды. За ней следовали украинцы.

Ранее Россия и Украина разошлись в определении, как должен быть обозначен на карте Олимпийских игр Крым. Сначала на ней полуостров отделили от Украины границей. Позднее МОК исправил карту и "принёс извинения за ошибку".

После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что это является поводом для реакции посольства РФ и российских спортивных чиновников.