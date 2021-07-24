Новый штамм коронавируса обнаружили в Великобритании

В Англии учёные нашли новый штамм коронавируса. Об этом сообщает The Mirror.

"На сегодняшний день по стране выявили 16 случаев заражения мутацией B.1.621. Большая часть из них связана с поездками за границу", – отметили эксперты.

Учёные проводят лабораторные анализы этого варианта SARS-CoV-2, чтобы лучше понять влияние мутации на поведение вируса.

Напомним, что третья волна COVID-19 в Москве произошла из-за штамма дельта (B.1.617.2). Почти у 90% заболевших в столице, по словам её мэра Сергея Собянина, выявлен именно этот мутировавший индийский вариант коронавируса. Распространяется он и в регионах. Известно, что дельта опаснее уханьского варианта и быстрее поражает организм. В чём отличие этого штамма, как его распознать (и нужно ли), почему люди, которые привились одними из первых, сейчас находятся в зоне риска, об этом в рубрике "Вопрос-ответ".