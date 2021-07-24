Новый штамм коронавируса обнаружили в Великобритании

В Англии учёные нашли новый штамм коронавируса. Об этом сообщает The Mirror.
"На сегодняшний день по стране выявили 16 случаев заражения мутацией B.1.621. Большая часть из них связана с поездками за границу", – отметили эксперты.
Учёные проводят лабораторные анализы этого варианта SARS-CoV-2, чтобы лучше понять влияние мутации на поведение вируса.
Напомним, что третья волна COVID-19 в Москве произошла из-за штамма дельта (B.1.617.2). Почти у 90% заболевших в столице, по словам её мэра Сергея Собянина, выявлен именно этот мутировавший индийский вариант коронавируса. Распространяется он и в регионах. Известно, что дельта опаснее уханьского варианта и быстрее поражает организм. В чём отличие этого штамма, как его распознать (и нужно ли), почему люди, которые привились одними из первых, сейчас находятся в зоне риска, об этом в рубрике "Вопрос-ответ".
Комментарии
Вообще, конечно, интересно, в Великобритании вакцинировано в 3 раза больше, чем у нас (уже 68 % населения), при этом ежесуточно заболевает в 1,5 раза больше, чем у нас. Ощущение, что от вакцины вообще ничего не зависит. Правда смертей у них почти на 20 % меньше, может вакцина облегчает течение
И..,?
бежать записываться на новую прививку с криком" Я первый"?
Наверное теперь уже всегда больницы будут забиты, в поликлиниках бешеные очереди, к врачу не попасть, плановой медпомощи не будет никогда, а скорые будут приезжать к больным на следующий день
Наверное теперь уже всегда больницы будут забиты, в поликлиниках бешеные очереди, к врачу не попасть, плановой медпомощи не будет никогда, а скорые будут приезжать к больным на следующий день
Может пора думать как медиков, поликлиник, больниц и скорых добавить, уже ясно, что лучше не будет. Хватит в апокалипсисе жить
24.07.2021 11:10
гость
Правда смертей у них почти на 20 % меньше, может вакцина облегчает течение
Неправда. Смертей в Великобритании 50-80 в сутки против наших 800.
В 10 раз меньше.
Вакцинировано более половины населения.
Может пора думать как медиков, поликлиник, больниц и скорых добавить, уже ясно, что лучше не будет. Хватит в апокалипсисе жить
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А как их взять - добавить? Ставки-то есть, и они пустуют. Насильно имеющих медицинское образование в поликлиники пихать?
Есть ещё вариант з/п добавить и сделать человеческие условия труда, но это сразу отпадает - это не наш путь. Общество и Правительство против.
Есть ещё вариант з/п добавить и сделать человеческие условия труда, но это сразу отпадает - это не наш путь. Общество и Правительство против
А в апокалипсисе жить Общество и Правительство За? Может хватит, пока Общество не смело Правительство. Сейчас медики, чуть ли не главные в жизни. Они теперь поважней федеральных судей будут, получающих за сотку, а то и больше. Если каждый год будет ухудшение, то никакие судьи скоро никому будут не нужны. Вообще никто и ничто не нужно будет, кроме медиков, поликлиник, больниц и скорых. Надо пораньше это понять
24.07.2021 11:10
гость
вот именно зависит - кол-во заболевших!
24.07.2021 13:52
- гость -
вот именно зависит - кол-во заболевших!
Ну тогда и количество умерших
Так когда ни будь вирус попадёт в привитого имеющего редкую генетическую мутацию и мутирует так сам, что будет просто валить привитых используя прививку как рельсы для сапсана. Такое возможно? Или вообще ожидается кое кем ожидающем пришествие мошиаха?