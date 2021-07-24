На Алтае молодой рецидивист вынес из дома сельчанки кухонный гарнитур

Жительница Мамонтовского района обратилась в полицию и рассказала о том, что она стала жертвой квартирной кражи. Злоумышленник выпилил часть балконной двери, чтобы пробраться внутрь.

В результате из помещения пропал кухонный гарнитур, стоимость которого оценили в 40 тысяч рублей.

"В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали местного жителя 1993 года рождения. В связи с незаконным проникновением в жилище сотрудники полиции возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража", – рассказали в региональном МВД.

Правоохранители отметили, что задержанный шесть раз попадал в их поле зрения, и три раза был осуждён.